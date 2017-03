Compras en Chile: La Aduana recaudará más de u$s 22 millones en 2017

La oleada de viajeros argentinos que van a Chile de tours de compras gracias a los precios muchísimo más ventajosos en el país vecino, no solo dejó de ser un fenómeno, es ya un hecho permanente que empezó a dejar mucho dinero a las arcas de la Aduana y la AFIP., en concepto de aranceles por haber excedido el límite de importación por persona (adulta).En moneda argentina serían al menos unos $365 millones durante todo el 2017.La impactante cifra es la proyección anual de una caja que ya se hizo costumbre durante el año:Así lo confirmaron desde la propia Dirección Nacional de Aduanas, repartición que depende de la Administración Federal de Impuestos (AFIP).La recaudación es por el arancel que se debe pagar sobre el valor excedente importado.Un matrimonio con dos hijos, por ejemplo, puede pasar productos comprados en Chile por hasta U$S450, es decir, unos $7.300 de nuestra moneda y no paga ningún recargo en la Aduana.Cuando los objetos adquiridos superan el techo estipulado, el viajero debe pagar un arancel del 35%. Sin embargo, esa carga porcentual no es sobre el valor total del producto, sino sobre la diferencia.La novedad es un fiel reflejo del furibundo impacto que está teniendo la masiva concurrencia de mendocinos y viajeros de otras provincias que van a Chile por el día o por el fin de semana largo, simplemente de compras.La temporada de verano ya dejó un impresionante promedio de vehículos diarios que cruzaba a Chile, dato confirmado por Gendarmería Nacional y por las autoridades viales chilenas."En la temporada alta que pasó tuvimos un flujo de egreso a Chile de 2.500 vehículos por día, entre autos, colectivos y camiones. El 70% son rodados particulares", confirmaron ayer desde Gendarmería Nacional aAunque no se contabilizan personas sino vehículos, como mínimo cruzaron por día en el primer trimestre del año entre 5.000 y 10.000 personas a Chile haciendo un cálculo especulativo de 2 a 4 pasajeros por rodado.Ya en marzo, el flujo bajó a 1.300 vehículos por día este fin de semana largo. Sin embargo, Semana Santa promete retomar el ritmo veraniego ya que esperan 2.500 por día.