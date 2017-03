"Mucha gente querrá estar en blanco para acceder a los créditos hipotecarios"

González Fraga se refirió a las nuevas líneas de créditos hipotecarios a 30 años de plazo, ajustables por inflación y con cuotas que saldrán a ofrecer los bancos Provincia, Ciudad y Nación. "Estarán disponibles en un par de semanas más, porque hay que preparar todos los datos para salir al mercado", sostuvo en declaraciones a radio Mitre.



El titular del Nación dijo que el objetivo "es convertir a la gente en propietaria" y que la política, además de buscar la "reactivación" también se propone "el combate a la pobreza". "Sin vivienda no hay familia", resumió.



González Fraga señaló que la línea que lanzará la entidad a 30 años tendrá, por un monto de un millón de pesos, una cuota de $4.600 pesos, más la alícuota de ingresos brutos que corresponda en cada jurisdicción provincial.



Explicó que para tener acceso a este monto hará falta acreditar ingresos por $18.500 y que los créditos tendrán un interés del 3,5% para los clientes y del 4% para los que no tienen cuenta en la entidad más la indexación por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).



El objetivo de la medida es paliar el déficit habitacional que existe en la Argentina, estimado en 3,5 millones de viviendas por el Gobierno.



Sobre la marcha de la economía, opinó que "el mundo no está jugando a favor de una reactivación, todos los países pasan momentos difíciles", pero es optimista en que "en el próximo trimestre esperamos que la economía se reactive de una manera más firme".