Por alimentos, energía y colegios, la inflación medida seguirá alta en marzo

Así lo indicaron consultores que miden los precios al consumidor, que adjudican la suba de este mes al alza de la educación privada, de la electricidad y de los alimentos, y que estiman que, con estos números, la suba interanual oscila el 30%.



Los economistas pronosticaron que posiblemente cuando el Indec informe su primer número anual con el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) en mayo (con el número de abril), la inflación anual estará rondando el 26%.





Respecto de marzo, Pablo Goldín, de Macroview, dijo que "con dos semanas relevadas, el número es parecido a febrero, cercano al 2%, con una suba importante en alimentos".



Luego del comunicado del martes del Banco Central, en el que la entidad aclaró que estaría atenta al número de marzo para decidir el rumbo de las tasas de interés, Goldín afirmó: "Si el Central va por la ruta de la política monetaria restrictiva avalado por el Gobierno, que es importante para bajar la inflación, deberá asumir que el repunte del nivel de actividad será más bajo".



Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, dijo que proyectan un 2% para este mes, con un alza de 2,2% en los alimentos. De este modo, la inflación de los últimos 12 meses rondaría el 30,4 por ciento, explicó.



clasoles esp

Marina Dal Poggetto, directora del estudio Bein, afirmó que la suba de los precios oscilará el 2,4%, "por la tarifa de la electricidad, la cuota de los colegios y los alimentos, especialmente en la carne".



"Jugó a favor el freno a los peajes bonaerenses por parte de la Justicia, pero en contra la suba de las expensas. Y en abril habrá subas del gas y el agua", detalló. En cuanto a la estrategia del Central, consideró que "la meta anual no tuvo en cuenta la puja distributiva y la suba de las tarifas".



Camilo Tiscornia, socio de C&T, adelantó que el índice cerrará en alrededor del 2% y explicó que "los alimentos están subiendo como en febrero". Tiscornia dijo que "en abril estará la primera medición interanual del nuevo Indec, que dará 26% si uno prevé el 2% en marzo y 2% en abril; ahora la interanual está en 31%".



Sobre la política de tasas de interés, afirmó: "Yo no las subiría; entiendo la importancia de la credibilidad del Banco Central, pero es más importante consolidar la reactivación".



Fausto Spotorno, economista jefe del estudio Ferreres, también dijo que marzo cerrará en torno del 2% y, en particular, alimentos y bebidas un 1,8%. "Un 2% en marzo no es preocupante, sobre todo pensando que la inflación interanual está en el 29,8% y que, con abril, llegará al 25%", afirmó.



Según FIEL, la inflación general del mes se acercará al 1,8%. En tanto, la medición de Economía & Regiones arroja 1,6% y 1,7%, respectivamente. En el caso de alimentos y bebidas, a E&R le da 1,5%; vivienda, 2,4%; transporte, 2,6%, y educación, 13,5 por ciento.



Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, informó que la inflación de la primera quincena del mes había sido del 2,7% y que cerraría este período cerca del 2,5% por educación privada, servicios escolares, alimentos y bebidas, telefonía celular, transporte y comunicaciones, e indumentaria. La inflación core, agregó, también estará en torno del 2%. "El 2,5% de marzo significa que el primer trimestre cierra en el 6 por ciento, lo cual impactará sobre las paritarias, como la bonaerense, al disparar la cláusula gatillo, que se activa por arriba del 4,5%", explicó.



La buena noticia, agregó, es que luego del 6% registrado por los consultores en abril del año pasado, posiblemente el mismo mes de este año se ubique en menos de la mitad de ese número.



La Nación.