Gobierno de Santa Fe advierte que despidos en SanCor "serán más de 1.000"

"Van a tener que achicar gente porque la ecuación de empleados es para una empresa que tiene que elaborar 5 millones de litros y hoy está produciendo 1,6 millones de litros", aseguró el funcionario. Al mismo tiempo, añadió que estos despidos "no van a estar concentrados en un solo lugar, no es una empresa como General Motors que está todo concentrado en una sola ciudad, esto debe estar distribuido por lo menos en 30 puntos distintos".



Morini sentenció que "si esto no se da, la empresa va a tener que cerrar; ya se dio que muchas plantas se tecnificaron y otras de localidades cercanas debieron cerrar".



Respecto a la planta ubicada en la ciudad de Centeno, mencionó que esa sede "tiene una alternativa que es un inversor privado, mientras esa alternativa esté vigente nosotros no vamos a intervenir". Sin embargo, aclaró: "Obvio que vamos a evaluar las condiciones de los nuevos dueños, como por ejemplo si toman a todos los empleados o solo una parte".



Finalmente, el secretario prometió que el gobierno provincial acompañará a los afectados: "Nosotros no vamos a estar ausentes, que la gente se quede tranquila en ese sentido; evaluamos la posibilidad de conformar una cooperativa con empleados despedidos y productores".