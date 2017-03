Empresarios justifican el posible cobro de un plus por litro de nafta

El presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), Mario Amado, argumentó el posible cobro de un plus por litro de nafta. "Estamos en un momento crítico", afirmó.Con el argumento de que el negocio de los combustibles no es rentable, las estaciones de servicio analizan restituir el servicio de playa (un adicional por comercialización) y cobrar un plus por litro de nafta."Se está evaluando cobrar un plus con el fin de paliar la situación de las estaciones de servicio, ya que las ventas disminuyeron muchísimo y eso afecta a nuestra rentabilidad. A la crisis económica general, se agrega que en Santa Fe y Entre Ríos las inundaciones afectaron al campo y eso impactó en el nivel de consumo", sostuvo Mario Amado.Dijo que en el país las ventas bajaron un cinco por ciento y que en algunas zonas de la provincia hay estaciones en las que cayeron un 20 por ciento."Además han subido los gastos operativos, la presión impositiva es grande y encima en unos días arranca la paritaria", argumentó, al tiempo que advirtió: "Estamos atravesando por un momento muy crítico, ya que necesitamos vender más litros para poder cubrir los gastos, pero las ventas siguen bajando".El adicional por litro de nafta se enmarcaría en la restitución del denominado servicio de playa, que se instrumentó tiempo atrás.Con respecto a la legalidad del cobro de este plus, Amado aseguró que en algunos lugares hay "fallos en contra" y que el tema se está analizando.Para dar cuenta del porcentaje que les queda por cada litro de nafta que venden, ejemplificó: "De los 20 pesos que sale el litro de nafta, a nosotros nos queda 1,50 o 1,60 pesos, y necesitaríamos que nos entre al menos 2,50 pesos", sostuvo, al tiempo que indicó que se está negociando con las petroleras que paguen un peso más por litro".