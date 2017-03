Cómo son los créditos hipotecarios atados a la inflación que lanzaron los bancos

Economía Anunciaron los nuevos créditos hipotecarios a 30 años ajustables por inflación

El gobierno formalizó ayer el lanzamiento de créditos hipotecarios a 30 años a través de los tres principales bancos públicos: Nación, Provincia y Ciudad. Aunque las condiciones varían según la entidad, las líneas ofrecen un componente de tasa fija al que se le suma el ajuste de capital determinado por la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y alcanza a empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. La cuota por cada millón de pesos prestado es para clientes del Banco Nación de $4.600, en banco Ciudad de $5.993 para clientes y no clientes, y en el Provincia de $5.931 para clientes y de $6.992 no clientes. Las nuevas líneas estarán disponibles en la primera semana de abril., la nueva línea ajustará por UVA con tasas fijas del 3,5% para clientes o 4,5% para el resto del mercado. "Al extender los plazos, se achica la cuota y con un salario familiar de $18.500 se accede al crédito", dijo Gonzalez Fraga. "Un matrimonio de una empleada domestica y un albañil, ambos con empleo registrado, podrán acceder", afirmó el titular del BNA. Podrán adquirir la línea sólo quienes busquen financiar una vivienda única cuya valuación de mercado sea de hasta $3.000.000. El monto máximo a prestar en esta entidad es de $2.480.000 y el BNA volcará en la nueva línea unos $20.000 millones.la línea "UVA" ya existe desde el año pasado pero ahora se extiende a 10 años el plazo máximo. Las tasas quedan así: 5% más UVA para quienes cobran haberes en el banco en un préstamo a 20 años o 6,25% para no clientes. Para 30 años, todos pagarán la misma tasa: 5,9%. El monto máximo es 2 millones de pesos y no hay tope por propiedad. "Esperamos otorgar 4.000 nuevos créditos", sostuvo Ortíz Batalla.extenderá el crédito también para la construcción y refacción y es el único banco que no exige que se trate de vivienda única. Será el primer banco en salir a colocar ONs en UVA para financiar los préstamos. La tasa para clientes es 5,9% más UVA ($5.931 la cuota inciial) y para el resto 7,5% ($ 6.599). Cubre hasta el 75% del valor de la tasación. Además permitirá a quienes perciban ingresos informales entrar al crédito bancarizando en un plazo fijo equivalente a cuota que tienen que pagar por el crédito bancario, publicóEn el BNA no habrá límites de edad pero se contempla que quien saca el crédito a partir de los 65 años tendrá una jubilación y en esos casos el monto a prestar se ajusta. En el ciudad el crédito a 30 años será destinado a los treintiaeros y en el Provincia el límite son los 60 años pero se puede incluir un codeudor de menor edad y se tomará para el cuálculo del prostamo al menor de ambos."Para quienes quieran reducir ese riesgo mantenemos linea que el BNA lanzó el año pasado con tasa fija 14% los primeros 3 años", sostuvo Gonzalez Fraga. "La normativa del BCRA preve una extensión de hasta el 25% de plazo original cuando el coeficiente de variación salarial este 10 puntos por debajo de la suba de la inflación", dijo Curutchet.