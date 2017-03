El Central compró u$s 300 millones y ayudó a sostener el dólar

El dólar minorista cerró la rueda con una suba de apenas medio centavo a 15,905 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA), en una jornada en la que la entidad monetaria compró u$s 300 millones en una operación que ayudó a sostener el precio de la divisa.



Con el movimiento mínimo de hoy, el dólar minorista sumó 8 centavos en la semana que termina de cara al feriado de mañana y luego de acercarse a los $ 16 el lunes, por rumores de mercado que luego se disiparon.



En contrapartida, en el mercado mayorista el dólar perdió 4,5 centavos y terminó en el MULC a $ 15,59.



Según informó tras el cierre de los mercados, el Central compró hoy u$s 300 millones a la Provincia de Buenos Aires provenientes de su última colocación en el exterior. Al comprar directamente lo que liquidan las provincias por sus emisiones, el BCRA evita que esas divisas aumenten la oferta y presionen aún más a la baja el precio del dólar.



El dólar Banco Nación (BNA) se mantuvo $ 15,80, mientras que el dólar blue se ubicaba en los $ 16,09.



El total operado en el segmento contado fue de u$s 501,432 millones, a los que se suman u$s 67 millones operados en futuros.



"La inestabilidad en la cotización del dólar fue la característica dominante de esta semana, un período durante el cual el precio de la moneda se ubicó en un rango inferior a los máximos del mes, dando cuenta que por ahora le cuesta superar en exceso la cota de los $ 15,60 por unidad", sostuvo Gustavo Quintana de PR Cambios.