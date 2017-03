Empresas australianas prometen invertir u$s 850 millones en el sector minero

Empresas de Australia aseguraron que promoveran nuevas inversiones en el sector minero por más de 850 millones de dólares, en el marco de la visita oficial que realizó a ese país la vicepresidenta Gabriela Michetti.



"El Gobierno y los empresarios australianos se manifestaron muy entusiasmados por los cambios de la Argentina, la nueva visión de país y la velocidad con la que se logró corregir gran parte de los desbalances macroeconómicos", sostuvo Michetti.



Durante una reunión que mantuvo con el primer ministro Malcolm Turnbull, se acordó también avanzar en una agenda de trabajo conjunto en materia de turismo, según informó Presidencia a través de un comunicado.



Enirgi Group Corporation ?empresa canadiense con sede en Australia, con la que la vicepresidenta se reunió en octubre durante su gira por Canadá- anunció una inversión de u$s 720 millones de en su planta en la Argentina a través de la instalación de la División de Materiales Avanzados.



Esto permitirá el aumento de la producción a más de 50.000 toneladas de carbonato de litio al año. La división tendrá su sede central en la provincia de Salta y generará nuevos puestos de trabajo, obras de ingeniería y construcción, según el Gobierno.



"El Grupo Enirgi apoya el crecimiento de la industria argentina. Felicito por su intermedio al gobierno del presidente Mauricio Macri por haber reapuntalado la reputación argentina con los inversionistas internacionales, quienes estamos dispuestos a seguir trabajando en conjunto", dijo a Michetti el presidente la compañía, Wayne Richardson.



Por su parte, la empresa australiana Orocobre, dedicada a la producción de litio en Jujuy, también anunció que aumentará su producción con una inversión de u$s 160 millones en el transcurso de los próximos tres años.



Actualmente ya lleva invertidos u$s 300 millones y se espera que su producción pase de un volumen de 13 mil toneladas a 30 mil toneladas de litio al año hacia 2020.



A su vez, Dark Horse manifestó interés en desarrollar la producción de carbón en la zona patagónica, mientras que la compañía de ingeniería Snowy Mountains Engineering Corporation -que actualmente está construyendo los subterráneos de Sydney- anunció que proyecta instalar oficinas en Buenos Aires.



En el marco de la ronda de entrevistas que mantuvieron Michetti y su comitiva también se realizaron intercambios productivos con la titular de Austrade, Stephanie Fahey, y el director ejecutivo de International Operations Group, Grame Barty.



Austrade es la agencia australiana responsable de promover el comercio, las inversiones, la educación y el turismo, además de impulsar programas de investigación e intercambio.



Ambos ejecutivos manifestaron que la Argentina es uno de los tres mercados más atractivos del mundo para la internacionalización de empresas australianas y se comprometieron a trabajar de manera conjunta en el desarrollo de un plan para facilitar las inversiones y los acuerdos de asociación.



La vicepresidenta viajó a Australia acompañada por los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri; de Industria, Martín Etchegoyen, y de Minería, Daniel Meilán; el titular de la Agencia Argentina de Comercio Internacional, Juan Procaccini, y el vicecanciller Pedro Villagra Delgado.