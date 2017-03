Los únicos cuatro modelos de 0 km que cuestan menos de $200 mil

¿Se venden en el mercado local autos 0 km con un precio menor a los de 200 mil pesos? La respuesta es sí, aunque la lista reúne a sólo cuatro modelos. Eso sí, estos no incluyen una serie de gastos como los de patentamiento, flete, seguro e impuestos.



- Renault Clio Work, 163.400 pesos



Este pequeño utilitario está propulsado por un motor naftero 1.2 16v de 75 CV, que se asocia a una caja manual de cinco velocidades. Cuenta con un volumen de carga de 1.000 litros y una capacidad de carga de 474 kilos.



Entre el equipamiento se destacan la dirección asisida, ABS, airbag para conductor y pasajero, aire acondicionado, radio AM/FM, lector de MP3, USB, SD, entrada auxiliar Jack y Bluetooth.



Sus medidas exteriores principales son: 3,811 metros de largo, 1,94 m de ancho y 1,417 m de alto.



- Chery QQ Light Security, 177.435 pesos



Incorpora un motor naftero 1.0 12v de 68 CV con caja manual de cinco velocidades. Ofrece dirección asistida hidráulicamente, ABS, airbags delanteros, faros ajustables eléctricos, faros antiniebla traseros, columna de dirección colapsable, aire acondicionado, Radio, MP3, CD y USB.



- Volkswagen Take up! 3 Puertas, 188.748 pesos



El modelo de uso urbano de la marca alemana posee un motor 1.0 12v de 75 CV y caja manual de cinco marchas.



Dentro del equipamiento de seguridad y confort, incluye: airbag para conductor y acompañante, ABS, aire acondicionado, butaca del conductor con ajuste de altura, anclajes Isofix, radio con CD/MP3, Bluetooth y USB, cuatro parlantes y dos tweeters, entre otros ítems.



- Geely LC GB, 199.900 pesos



El city car de la automotriz china incorpora un motor 1.3 16v de 85 CV, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades. Dispone de aire acondicionado, computadora de abordo, radio AM/FM y levantavidrios eléctricos delanteros.



En términos de seguridad, posee un habitáculo con absorción de impacto y zonas de deformación programadas, ABS con EBD, doble airbag, cierre centralizado de puertas, alarma y alerta de cinturón de seguridad, entre otros elementos.



Existen otros modelos que superan "por poco" los 200.000 pesos y no llegan a los 210 mil de la misma moneda. Estos son:



- Volkswagen Take up! 1.0 5 Puertas (200.477 pesos)

- VW Gol Trend 1.6 Serie 3 Puertas (204.694 pesos)

- Fiat Mobi Easy 1.0 (208.600 pesos)

- VW Move up! 1.0 3P (209.725 pesos)



