AFIP intimó a unos 9200 propietarios de casas no declaradas en countries

La AFIP intimó a los propietarios de inmuebles en 200 countries del Gran Buenos Aires y del interior del país para que blanqueen sus activos no declarados.Así lo expresaron fuentes del organismo tributario que lidera Alberto Abad , como ejemplo del esfuerzo redoblado en la última semana del régimen de sinceramiento fiscal.La AFIP mandó intimaciones a 9173 contribuyentes, en cartas entregadas a través de las administraciones de cada uno de sus countries, con el compromiso de que la entreguen en forma obligatoria a los destinatarios finales.Del total de casos, hay 3435 que corresponden a countries del Gran Buenos Aires y 6138 al resto del territorio bonaerense y de otras provincias."La inducción por carta es porque registramos el pago de expensas de propiedades que no están declaradas en el impuesto a los bienes personales de estos contribuyentes", expresó la fuente.Este operativo de inducción se suma a toda la estrategia que, según una calificada fuente judicial comentó a, la AFIP está desplegando en forma masiva, a través de denuncias penales en la Justicia y clausuras preventivas."Como nunca la AFIP está presentando denuncias para que los contribuyentes se adhieran al blanqueo y pidan quedar eximidos de la causa penal", comentó un magistrado en forma anónima.También se multiplicaron las clausuras preventivas, que exigen al presunto infractor una solución inmediata, que el organismo tributario habilita a través del pago del impuesto especial.La AFIP cree que la semana próxima, cuando vence el plazo para pagar esta multa, se concentrará una gran cantidad de operación de blanqueo, sobre todo relacionadas con inmuebles no declarados.Hoy, a través de la resolución 4016, habilitó a los contribuyentes a presentar todos los trámites posteriores al pago del VEP hasta el 17 de abril, para agilizar el cuello de botella que se formó a partir de la gran cantidad de tasaciones en el mercado inmobiliario y de las operaciones de blanqueo de testaferros, que antes estaban vedadas.En su artículo primero, la RG 4016 indica que "se considerarán formalizadas en tiempo y forma -con carácter opcional- las solicitudes de adhesión o complementación al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, establecido por el Título I del Libro II de la Ley N° 27.260 y su modificatorio, siempre que al 31 de marzo de 2017 se manifieste inequívoca y expresamente la intención de exteriorización, en los términos que se establecen en la presente resolución general"."El tratamiento que se dispone por la presente tendrá efectos en la medida que se cumplan los requisitos exigidos a tal fin por la resolución general N° 3.919, sus modificatorias y complementarias, hasta el 17 de abril de 2017. Caso contrario, el acogimiento se dará por desistido", se indicó.De inmediato, la AFIP aclaró que "la manifestación expresa tendrá como condición inexcusable: haber ingresado al 31 de marzo de 2017 la totalidad del impuesto especial que corresponda abonar por el sinceramiento, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley Nº 27.260, su modificatorio y sus normas reglamentarias, o haber afectado a la citada fecha los fondos a alguna de las alternativas previstas por el Artículo 42 de la Ley Nº 27.260, su modificatorio y sus normas reglamentarias".En su artículo tercero, la RG dispuso que "la manifestación expresa se efectuará a través del servicio "ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior", disponible en el sitio "web" de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) y consistirá en el compromiso de completar la pertinente declaración, con el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones previstas en la mencionada ley y su reglamentación hasta el 17 de abril de 2017, inclusive"."Esta manifestación expresa implicará el reconocimiento de la existencia y valuación de bienes a declarar de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente, no admitiéndose en ningún caso ampliación alguna de la base imponible posterior al 31 de marzo de 2017", se enfatizó.