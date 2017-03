Más de 180.000 jubilados ya obtuvieron su préstamo argenta

Unos 180.000 jubilados y pensionados tomaron créditos oficiales a través del programa Argenta desde noviembre último, por unos 3.883 millones de pesos, informó la ANSeS este jueves.Del total de créditos entregados, la mayoría prefirió la devolución en 40 cuotas (84,14%), seguido por los que la eligieron en 24 (12,85%) y en 12 pagos (3,02%).El préstamo promedio ronda los 21.000 pesos, que se deposita directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio.Además, el préstamo a solicitar aumentó de $30.000 a $40.000, teniendo en cuenta que la relación cuota/ingreso no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales (antes era del 20%).Por otra parte, se redujeron el Costo Financiero Total (CFT) hasta el 31,64% (para los préstamos de hasta 40 cuotas) y los gastos administrativos al 1%. Esto significaría un ahorro proyectado anual para los jubilados de $1.000.000.000.El director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, destacó que los cambios que realizó su gestión en el programa Argenta "fueron muy positivos y generaron una gran demanda de los jubilados de todo el país, superando los 180 mil créditos solicitados".El funcionario indicó que mejorar los créditos era un pedido que hacían los jubilados en los centros.Para tramitarlo, el titular de derecho debe solicitar un turno previo a través del sitio web www.argenta.anses.gob.ar opción Quiero mi préstamo, o bien, desde la línea gratuita 130. El día del turno los jubilados o apoderados deberán:-presentarse con Documento de Identidad en la oficina de la ANSES asignada.-elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales.-firmar la solicitud del préstamo.El dinero será acreditado en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, es decir, en la cuenta donde cobra habitualmente el haber previsional, en un plazo no mayor a los 4 días hábiles desde la aprobación del préstamo.