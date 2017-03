La producción industrial bajó más del 8% en febrero

Respecto de enero, la actividad manufacturera experimentó en febrero una baja del 1,8% en la medición desestacionalizada, según el Centro de Estudios Económicos (CEE).



Para la consultora, "los números agregados de inicios de cada año suelen verse condicionados por las paradas de plantas estivales, sobre lo que debemos adicionar la particular base de comparación que ofrece el 2016".



"El resultado del índice general se vio sumamente afectado por la considerable baja evidenciada en la producción de vehículos (aproximadamente 30% en relación a febrero del año anterior) y el menor procesamiento de granos, en donde se está observado un retorno al ciclo productivo original", explicó.



Además, consideró que "si bien es esperable que a lo largo del 2017 los resultados se tornen más favorables, habrá que seguir con suma atención la evolución del contexto internacional (en particular, la dinámica de la actividad económica en Brasil) y la respuesta del consumo de los hogares a los nuevos precios relativos".



El rubro Alimentos y Bebidas, tuvo en febrero una caída del 11,6% interanual, acumulando un resultado negativo de 11% en el primer bimestre.



La consultora señaló que "el resultado de febrero se vio afectado principalmente por la profundización en la baja del rubro de Bebidas, la cual alcanzó el 12,5% interanual".



El sector Minerales no metálicos, luego del esperable repunte en enero del segmento, apuntalado por el aumento en los despachos de cemento en el marco de un ambicioso plan de obra pública, febrero volvió a mostrar una merma en este sector.



En esta oportunidad la caída interanual fue de 0,4% aunque la variación acumulada del año refleja una suba del 0,7%.



Otro de los sectores que muestra una prominente caída es el de Maquinarias y Equipos, condicionado por el peso específico del segmento automotriz.



Pese a reflejar datos alentadores en diciembre y enero, el pasado mes el rubro general reflejó una baja de 17,6% interanual, y un acumula una variación negativa de 7,5%.



Ante una menor demanda del mercado interno y una caída en las exportaciones con destino a Brasil, sumado a las paradas técnicas, la producción automotriz arrastró este índice hacia la baja de la mano de una merma registrada del 29,7% anual en el segundo mes del 2017, indicó la consultora.



La industria del papel no muestra signos de recomposición, ya que desde octubre de 2016 los datos interanuales resultan negativos y febrero no fue la excepción.



El segmento mostró una baja de 8,9% interanual y la variación acumulada resultó negativa en 5,9% finalizado el primer bimestre.



Esta trayectoria se vio impulsada principalmente por la baja en el rubro Papel y Cartón en febrero, que refleja su mayor caída interanual desde noviembre (9,8%).