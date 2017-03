Etchevehere vaticinó una suba de las exportaciones de alimentos a Gran Bretaña

Argentina puede incrementar las exportaciones de alimentos al Reino Unido en 28% y se podría pasar de u$s 830 millones a u$s 1.060 en el corto plazo, aseguró en Londres el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere.



Etchevehere disertó en el panel de Agronegocios del foro "Argentina, un país con oportunidades significativas para el desarrollo", que se llevó a cabo en la residencia del embajador argentino en Londres, en el marco de la misión comercial al Reino Unido organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Cámara de Comercio Argentino-Británica (CCAB) y la embajada argentina.



Sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), afirmó que "es una oportunidad para fortalecer el comercio entre nuestros países, de un modo estratégico y complementario".



"La Argentina tiene el potencial para ser un protagonista clave en el mercado mundial de alimentos; estimamos que la producción crecerá en un 50% en los próximos cuatro años de manera sostenible, lo que permitirá generar 1.100.000 nuevos puestos de trabajo en nuestro país", sostuvo.



Y agregó: "Tenemos un objetivo claro: volver a los mercados internacionales. El campo argentino está a la altura de ese desafío".



Etchevehere compartió el panel con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; con el director técnico de Al High Tech, Jose Luis Albero, y el productor agrícola, Sean Cameron.



En el informe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la SRA que Etchevehere presentó en su disertación, se identifican los principales sectores que podrían aumentar sus ventas al Reino Unido en el corto plazo.



Las estimaciones se fundan en los niveles de exportación alcanzados antes del deterioro del comercio provocado por las políticas restrictivas del gobierno anterior, como, por ejemplo, "Carnes Bovinas frescas".



Antes del cierre de las exportaciones de carne -en 2006- las ventas argentinas al Reino Unido llegaban a 7.800 toneladas al año; hoy el comercio es de sólo 309 toneladas.



Desde la SRA, entienden que en el corto plazo un objetivo razonable será alcanzar el promedio de ventas que teníamos entre 2007 y 2010, unas 1.900 toneladas, por u$s 16 millones; mientras que en el mediano plazo podrían recuperar los niveles obtenidos antes del cierre de este comercio.



En cuanto a las "Carnes en conserva Bovinas", sería posible retornar al volumen de comercio histórico, en torno a las 6.000 toneladas de carnes de conserva, por un valor de u$s 35 millones; durante 2016, sólo se exportaron 23 toneladas por un valor de u$s 130 mil.



A su vez, la "Carne aviar" podría duplicar sus ventas al Reino Unido, pasando de 3.168 toneladas a 6.755 toneladas; el valor exportado pasaría de u$s 5,6 millones a u$s 12,7 millones; volumen de hace cinco años.



En el caso de los vinos, uno de los principales negocios que hoy tiene la Argentina con el Reino Unido, se podrían vender 24.000 toneladas, por un valor de u$s 93 millones, 11% más en dos años.