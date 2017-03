Reclaman ley para que la reducción de comisiones de tarjetas sea inmediata

El Senado reactivó el debate sobre el proyecto de ley para reducir las comisiones que pagan los comercios por las ventas con tarjetas de crédito y débito con el respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que pidieron que la reducción sea inmediata.



Las dos entidades vienen de firmar un convenio apadrinado por el Gobierno que establece una reducción gradual de esas comisiones, actualmente del 3% para tarjetas de crédito y de 1,5 para débito, para que al cabo de tres años lleguen a 1,8 y 0,8, respectivamente.



No obstante, durante la reunión de la Comisión de Industria y Comercio del Senado que se realizó este martes, la CAME y la CAC indicaron que, pese a haber firmado ese convenio, quieren que la reducción de las comisiones sea "inmediata" a través de una ley.



"Hace unos días firmamos un mecanismo con el que acordamos, pero no estamos satisfechos con que se bajen los aranceles de aquí a tres años, queremos que sea de manera inmediata", expresó el presidente de CAME, Osvaldo Cornide.



Por su parte, el secretario de la CAC, Mario Grinman, señaló que "lo que contiene el convenio es un compromiso de tope" y que lo firmaron porque era "lo que había hasta ese momento", tras lo cual agregó: "La gradualidad no nos gusta, quisiéramos la baja inmediata".



El año pasado el Senado había aprobado un proyecto de ley presentado por el presidente de la Comisión de Industria y Comercio, Alfredo Luenzo, del interbloque UNA, que reducía las comisiones a 1,5% para tarjetas de crédito y 0% para débito, pero fue trabado por la Cámara de Diputados que, en lugar de revisar esa iniciativa, envió una propia que el Senado se negó a tratar.



Ahora, Luenzo modificó su proyecto original y propone que las comisiones sean del 1,5% para tarjetas de crédito y de 0,5% para las de débito, con el agregado de que se modificaría la base de cálculo para la financiación con el fin de que quede atada a la tasa que tienen los préstamos personales.



Esto, afirma Luenzo, hace que el proyecto "no solamente atienda a las pequeñas y medianas empresas, sino también a los usuarios" que se verían beneficiados directamente por ese cambio en el cálculo de la financiación.



Si bien en la Comisión de Industria y Comercio hay consenso entre los senadores tanto del oficialismo como de la oposición para avanzar con una ley que sustituya al convenio, el tema de la gradualidad es el eje de la discusión.



Según supo NA, los senadores del oficialismo están de acuerdo en resolver de una vez por todas el debate sobre las tarjetas de crédito con una ley pero el convenio que impulsó el Gobierno sirvió como un mensaje a la Cámara alta para que la reducción sea gradual y no inmediata, aspecto sobre el que no hay consenso hasta el momento.



Sí hay acuerdo entre los senadores (y también con la CAME y la CAC) para que las comisiones sean finalmente algo más altas que las que propone Luenzo en su proyecto y que igualen a las del convenio anunciado por la Casa Rosada.



La semana próxima la Comisión tiene previsto invitar a las entidades bancarias para que den su opinión.