Aseguran que cerraron más de 3.500 kioscos en el 2016

El presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Néstor Palacios, afirmó que las principales causas son el aumento en los alquileres y la baja en el consumo interno.



Hay 100 mil kioscos registrados en el país y otros 40 mil que no se incorporaron a la UKRA.



"Desde esta cámara estamos intentando de que todos los kioscos puedan blanquearse porque eso les va a permitir en un futuro tener una jubilación y una obra social. Es importante que los senadores lo acompañen para poder darle a cada kiosquero el reconocimiento que merece, por ejemplo en Mendoza tenemos casi 4.500 kioscos registrados, en Entre Ríos más de 5 mil kioscos, en Buenos Aires tenemos más de 56 mil kioscos; o sea, es el comercio minorista más desarrollado en Argentina", aseguró Palacios.



En el mismo sentido afirmó: "Nosotros no somos formadores de precios, acompañamos a cada vecino en la búsqueda de mejores ofertas en los mayoristas. El kiosquero cumple el rol social y empresarial, por eso le pedimos a los senadores que nos acompañen, porque los también van a estar reconociendo a quienes no están en blanco, se van a incorporar a esta cámara que es quien los representa y que busca darle beneficios a quienes la integran".



Al mismo tiempo, se refirió a cómo se vieron afectados los kioscos, en el actual contexto social: "En el contexto nacional, por la baja de su consumo interno, nos afectó sobre todo a los comercios que nos encontramos en los grandes centros urbanos. En primer instancia, nos vimos perjudicados en la materia de alquileres, ya que no bajaron sino que aumentaron los montos, el cual se suma a los incrementos en los servicios como luz, gas y agua; todo esto hizo que muchos kiosqueros no pudieran recaudar en monto necesario para poder pagar los alquileres, tomando así la decisión de cerrar el local y transportar todo su mobiliario a su casa o garaje. Es ahí cuando surgen los kioscos ventana o garaje, tal y como lo definimos nosotros, y a los cuales les damos una mano para que puedan seguir trabajando y manteniendo a su familia. Esperamos que el consumo interno se reactive, la situación es crítica y nos afectó un montón, pero esperamos que mejore para el bien de todos: el kiosquero, el pueblo y el Gobierno. Si la situación no mejora vamos a terminar con muchos desempleados y no es bueno para el conjunto", dijo.



Asimismo acotó que "unos 3.500 kioscos han cerrado, estamos evaluando que cantidad se han sumado hasta abril".



El representante de los kioscos en la Argentina aseguró que "le hemos enviado una carta al ministro Aranguren pidiéndole tarifas especiales para los pequeños comerciantes, y lo hemos charlado con la CAME. Estamos esperando la publicación de estas tarifas nuevas que anuncio Aranguren, que pueda tomar una decisión para que se conserven la mayor cantidad posible de puestos de trabajo en materia de pyme".



"A nivel nacional, en materia económica estamos viendo que no hay consumo interno, que hay desocupación; todo esto lo vemos porque los que hacían changas en nuestros barrios hoy ya no las tienen, y cuando se acercan a comprar en nuestro kiosco solamente efectúan la compra de lo justo y necesario para ir subsistiendo en el día. Muchas veces la gente viene a pedir fiado azúcar, yerba y pan, esa es la realidad que está viviendo hoy en día el pueblo argentino. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que esto pueda cambiar, de que el consumo interno en la Argentina pueda caminar, que haya más trabajo y que podamos sostener los 100 mil kioscos a nivel nacional. Esperamos que las tarifas populares que son tan necesarias para nuestros vecinos lleguen a buen puerto, que no se lleve todo el salario el pago de impuestos, y que disminuya la desocupación. Si no hay trabajo, no hay consumo interno, y donde no hay consumo hay desocupación, así que esperamos que este Gobierno pueda tomar nuevamente el timón para evitar que se repita esta cadena", detalló además.



