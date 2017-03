Los siete argentinos que figuran entre los más ricos del mundo

En la última edición del ranking global de multimillonarios, elaborado por Forbes, se incrementó el número de empresarios locales.En la edición 2017 son siete los argentinos que figuran con una fortuna igual o superior a los US$ 1000 millones en la que alguna vez se pudo leer el nombre de Amalia Lacroze de Fortabat o el propio Franco Macri.En este caso, a la cabeza de la lista local se encuentra Alejandro Bulgheroni, con un patrimonio de US$ 3300 millones y en el puesto 581 entre los más acaudalados del Planeta.En el cuarto lugar figura un histórico representante de la Argentina en esta lista: Gregorio Perez Companc (1376).Luego están el banquero Jorge Horacio Brito (1.567), con una fortuna personal de US$ 1.300 millones.En el fondo de la tabla local, pero no por eso menos afortunados, hacen su primera aparición Eduardo Costantini y Marcos Galperín, que a su vez, comparen el puesto 1.940 a nivel mundial. Ambos con una fortuna estimada en US$ 1.000 millones