Revenden entradas para el partido entre Argentina y Chile a más de $ 20.000

El jueves se enfrentan las selecciones mayores de Argentina y Chile en partido estelar correspondiente a la decimotercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



Teniendo en cuenta el trascendente contexto, con los trasanadinos en el cuarto puesto, el último que otorga clasificación directa para la Copa, y los dirigidos por Edgardo Bauza ocupando el quinto lugar y en zona de repechaje, más las dos finales perdidas ante "La Roja" y la presencia de algunas de las principales figuras del fútbol mundial (tanto de un lado como del otro), lógicamente las entradas se agotaron apenas se pusieron a la venta: primero fue la preventa para clientes de una tarjeta de crédito, y unos días después la venta general, tanto de "populares" como de las plateas.



Los precios de los tickets "oficiales" fueron desde los $ 350 de las generales, pasando por los $ 850 de las plateas Centenario y Sívori medias, hasta los $ 3000 de ciertos sectores de la platea Belgrano, asientos privilegiadas que posibilitan estar más cerca de cracks como Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Alexis Sánchez o Arturo Vidal.



Pero como no podía ser de otra manera también explotó la reventa. Así, por ejemplo en el sitio nacional EntradaFan, se pueden encontrar "populares" entre los $ 2360 y los $ 3730, mientras que el precio de las plateas se maneja entre $ 4000 de las San Martín y Belgrano altas, hasta los más de $ 22.000 por una ubicación en la Belgrano diferencial. En el medio de estas puntas hay localidades por $ 5300; $ 6200; $ 8500, etc.



Por su parte, en la empresa internacional ViaGoGo, hay publicaciones un poco más económicas y menor cantidad disponible. Las "populares" se pueden conseguir a un promedio de $ 1620: Sivori y Centenario altas por alrededor de $ 2000; San Martin alta por $ 2700; San Martin media por $ 5000; y Belgrano platea media Fila 5 por $ 6200.



Hay que tener en cuenta que los precios van variando constantemente y a medida que se acerca la fecha.



Argentina jugará ante Chile desde las 20.30 horas en el estadio Monumental de River Plate, al que regresará después del empate con Brasil (1-1) el 13 de noviembre de 2015. Cinco días después de ese encuentro, visitará a Bolivia en la altura de La Paz, el martes 28 a las 17.



En este sentido, la Federación Boliviana de Fútbol puso ayer a la venta 14.700 entradas para el partido. Los hinchas que quieran asistir al estadio Hernando Siles deberán pagar entre 30 (u$s 4) y 360 bolivianos (u$s 50), informó en su página la entidad que agrupa al fútbol local.

Fuente: El Cronista