Afirman que resultados de "Precios Transparentes" son negativos en Entre Ríos

Desde Apyme informaron que en Entre Ríos se evidencia "un desplome" en las ventas del sector comercial, el cual se "agravó" con el programa lanzado hace dos meses denominado "Precios Transparentes".



Así lo afirmó el titular de la entidad que nuclea a pequeños y medianos empresarios: "Decían que con esa media iban a bajar los precios al contado un 15 o 20 por ciento y no entendíamos por qué. La realidad ha mostrado que la situación se agravó por esta iniciativa", comentó Manuel Gabas.



"Hay negocios que venden en 3 o 6 cuotas al mismo precio de contado y no hacen rebajas por pago al contado cuando antes las hacían", señaló y agregó que "por otro lado ha desaparecido también las ventas con tarjetas sin recargo, que estaban financiadas por determinados bancos".



"También las ventas con tarjetas han disminuido y no sabemos si es porque están agotadas. El Ahora 12 no tiene el mismo impacto que antes cuando entre el miércoles y el jueves las ventas se duplicaban y hoy superan el 10 el 20 o el 30 pero nada que ver en relación al impacto de antes", expresó.



En tanto, sobre el programa "Precios Transparentes" comentó que "en la gente se produjo un poco de confusión y si bien decían que este programa iba a beneficiar y lograr un mayor consumo, generó lo contrario y no bajaron los precios al contado". "Los resultados son negativos", reafirmó Gabás en diálogo con APF.



A su entender, "el uso de la cuenta corriente o de las tarjetas de crédito, no da más. No son un elástico que se estira al infinito", graficó para considerar finalmente que "las mermas en general en las ventas tiene su origen en que se reduce mes a mes la capacidad adquisitiva del sector de ingresos fijos".