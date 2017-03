El dólar subió 11 centavos y cerró a $ 15,94

Rumores sobre una eventual menor oferta de divisas para las próximas semanas dieron un fuerte impulso al dólar, que este lunes trepó 11 centavos y se aproximó a los $ 16, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com.



El billete minorista, que llegó a operar a $ 15,97 para la venta, tocó su valor más alto en un mes, en un contexto de sostenida demanda - la más importante en 15 años durante el bimestre de enero/febrero - y una oferta que comenzaría a menguar tras un aparente cambio de estrategia del Banco Central, con relación a las divisas que ingresaron al país vía deuda pública, resaltaron operadores a este medio.



El incremento de este lunes fue "una reacción lógica a los comentarios que indican que el BCRA va a comprar los dólares de colocaciones de deuda pública, por lo que se espera un menor nivel de oferta", indicó un analista a ámbito.com. Recordemos que la semana pasada el Central ya absorbió u$s 300 millones de la Provincia de Buenos Aires por fuera del mercado.



De todos modos, fuentes de la autoridad monetaria descartaron a este medio que haya un cambio de estrategia y reafirmaron su intención de no influir en el mercado. "No hay ningún cambio de estrategia, el BCRA sólo comprará divisas de manera muy puntual para destrabar situaciones atípicas en el mercado", aclararon desde la entidad que conduce Federico Sturzenegger.



Y reforzaron: "El BCRA quiere seguir con una flotación absoluta y no pretende influir en el mercado. Si decidiera hacerlo, poniendo algún techo o piso, intervendría por dentro del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), y hoy lo hace por afuera".



En el mercado mayorista, la suba fue menor y la moneda de EEUU avanzó sólo siete centavos a $ 15,655, luego de superar en el comienzo de la jornada los $ 15,70. El volumen total operado creció un 18% hasta los 473 millones.



"Los máximos del día, en $ 15,70, producto de una demanda muy activa, no pudieron sostenerse por la oportuna reaparición de la oferta de divisas que forzaron mínimos en $ 15,61", dijo el analista Gustavo Quintana. Añadió que "ya sobre el final, una puntual recuperación de la demanda se tradujo en una leve suba que acomodó los precios en el nivel visto sobre el cierre".



Con el repunte en el precio que se observó en el inicio de la rueda, los exportadores volvieron al mercado con mayores órdenes de venta, tras varias semanas de constantes bajas en el nivel de liquidación de divisas.



De hecho, el ingreso de divisas viene de caer por quinta semana consecutiva entre el lunes y el viernes pasados, al totalizar u$s 377,13 millones, un 7,9% por debajo de lo registrado en el mismo lapso de 2016, según cámaras del sector. En lo que va del año hasta el 17 de marzo último, el ingreso de divisas cede un 22% interanual hasta los u$s 4.123,77 millones.



La recuperación de los precios del dólar observada en el inicio de la semana "abre cierto interrogante sobre su evolución en el corto plazo con pronósticos de nuevo piso en su cotización", coinciden en el mercado.



En sintonía con el oficial, el dólar blue aumentó 13 centavos a $ 16,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" subió diez centavos a $ 15,67, y el dólar "Bolsa" avanzó 11 centavos a $ 15,64.



En el mercado de futuros del ROFEX, los plazos subieron en promedio más de 8 centavos por vencimiento. El volumen creció un 31% hasta los u$s 460 millones, de los cuales el 45% fue en "roll-over" de marzo ($ 15,701), hasta fin de abril ($ 15,902), con una tasa de 15,57% TNA. El plazo más largo operado fue septiembre, que avanzó a $ 17,01, con una tasa del 16,61% TNA, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas internacionales del BCRA finalizaron en u$s 51.925 millones, aumentando u$s 258 millones con relación al día hábil anterior.



Además, se realizaron pagos a organismos internacionales por u$s 18 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 4 millones.