Importaciones textiles caen, pero igual crece ingreso de prendas terminadas

En medio de la discusión generada entre el Gobierno y los empresarios en torno a las importaciones, los industriales textiles adelantaron que en febrero las compras al exterior en su sector cayeron 19% en volumen respecto del mismo mes del año pasado, pero que aún así, el ingreso de productos terminados sigue en alza.



La disminución de la cantidad de kilos que entraron en febrero se explica, fundamentalmente, por la reducción en las importaciones de materias primas e hilados, que mostraron una baja interanual del 46% y 42%, respectivamente. Sin embargo, las categorías de prendas de vestir y confecciones para el hogar crecieron 13% y 11%. Se trata de cifras de aumento mucho más bajas que las registradas en enero, cuando las prendas habían trepado 79% y las confecciones, 40% interanual. Pero desde la Fundación ProTejer enfatizaron que "aunque se moderó la suba, igual preocupa que siguen entrando productos terminados".



Aunque públicamente insisten con que las importaciones en 2016 cayeron 7%, sin mencionar que ese porcentaje es en valor y que en volúmenes subieron 3,8%, el Gobierno admite por lo bajo que hay un aumento de la importación de prendas y confecciones y que tiene que ver con una necesidad de las marcas por complementar producción nacional con importada a fin de moderar los precios. Por el contrario, buscan cuidar a los fabricantes de materias primas e hilados con un mayor freno a la importación de esos productos. De todos modos, lo que se compra afuera deja de confeccionarse en el país y eso se está sintiendo en la cantidad de talleres que cerraron o que tuvieron que despedir personal. Por otra parte, lo único que hacen las marcas al importar es aumentar sus márgenes de rentabilidad, ya que esos menores costos no se trasladan a los precios de la ropa, aseguran los textiles.



Desde ProTejer explicaron que en febrero cayeron las importaciones totales de productos textiles porque en el mismo mes del 2016 las compras habían sido altas (casi 20.000 toneladas). Además, en enero pasado el incremento en prendas y confecciones fue alto porque "hubo un acuerdo con importadores para que ingresen los productos en enero y no en diciembre, de modo de cerrar mejor el año pasado", dijo un directivo de la entidad.



Con los datos de febrero, el bimestre cerró entonces con una caída de 6,57% en kilos importados, que se reduce al 2% si se descuentan las materias primas. El rubro prendas de vestir terminó el período con un alza del 42,6%, mientras el de confecciones para el hogar mostró una suba del 23,6%. Las importaciones de tejidos de punto (como por ejemplo, los rollos de tela de modal) subieron 14,1% y los tejidos planos (los que se usan para fabricar camisas) se incrementaron en los primeros dos meses del año 17,8%. Hicieron contrapeso la caída en la importación de hilados, que se derrumbó 32,9%, y la de materias primas, con el 37,1% menos.



Si bien admiten que el alza de las compras al exterior es un problema para la industria, el principal flagelo que hoy padecen es la fuerte contracción del mercado. La actividad textil está produciendo 25% menos que el año pasado y no avizoran perspectivas de mejora para lo que resta del año. Sucede que en un contexto de caída de las ventas, los productos importados le quitan participación de mercado a lo nacional. Este escenario ya generó unos 8000 despidos formales y se estima que otro número similar de trabajadores informales.



Funcionarios del Ministerio del Producción se reunieron la semana pasada con referentes de gremios industriales (participó el textil también), básicamente con el fin de descomprimir la tensión existente y minimizar el impacto del paro de la CGT convocado para el próximo 6 de abril.



