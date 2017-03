Bill Gates es el hombre más rico del mundo: En qué lugar está Donald Trump

Ortega 4º, Slim 6º

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, es aún el hombre más rico del mundo, anunció el lunes la revista estadounidense Forbes, que señaló un retroceso del español Amancio Ortega al cuarto lugar y del mexicano Carlos Slim al sexto.William Henry Gates III, de 61 años, está a la cabeza de la clasificación por cuarto año consecutivo y por 18º año de los últimos 22, con una fortuna personal estimada en 86.000 millones de dólares.Gates, que se lanzó a la aventura Microsoft a los 19 años, abandonando sus estudios de segundo año en la Universidad de Harvard, solo posee cerca de 2,5% del capital de la empresa que co-fundó con Paul Allen en 1975.El segundo de la clasificación es también un amigo muy cercano de Bill Gates, el inversor estadounidense Warren Buffett, que le sigue a buena distancia con un patrimonio estimado en 75.600 millones de dólares.El gurú de las finanzas que hizo fortuna a la cabeza del holding Berkshire Hathaway arrebató el segundo lugar al español Amancio Ortega, fundador de la empresa textil Inditex y de la principal marca del grupo, Zara.Aunque el año pasado ganó 4.300 millones de dólares, el empresario español de 80 años retrocedió al cuarto lugar, con una fortuna estimada en 71.300 millones de dólares, inmediatamente detrás del presidente y fundador del gigante de internet Amazon, Jeff Bezos.De 53 años, Bezos posee cerca de 17% del capital de su grupo, que no cesa de diversificarse y pesa ahora más de 400.000 millones de dólares de capitalización.El mexicano Carlos Slim, que amasó una fortuna con las telecomunicaciones y llegó a ser el hombre más rico del mundo, cayó a sexto lugar con una fortuna de 54.500 millones de dólares.Esta es la primera vez que queda fuera de los primeros cinco lugares de la clasificación en 12 años.Trump 544ºImpulsado por la euforia de la Bolsa de Nueva York así como por un crecimiento muy sostenido, la acción de Amazon ha subido, y eso ha aumentado la fortuna personal de Jeff Bezos en 61% en tan solo un año, para alcanzar un total de 72.800 millones.Otra progresión marcada es la del presidente y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que con apenas 32 años está a la cabeza de un patrimonio de 56.000 millones de dólares, lo cual lo sitúa en quinto lugar de la clasificación.Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y los cofundadores de otro gigante de internet, Google, Larry Page y Sergey Brin (ambos de 43 años), son los únicos entre los primeros 20 de la clasificación que tienen menos de 60 años.Pero hay muchos más jóvenes. El cofundador y presidente de la empresa de pagos Stripe, John Collison (26 años), es el más joven multimillonario que no ha heredado su fortuna, con 1.100 millones de dólares.Es unas semanas más joven que Evan Spiegel, cofundador y director general de la red social Snapchat, que acaba de ser introducida en bolsa. A los 26 años, el joven vale ahora 4.000 millones de dólares.Entre los multimillonarios de la vieja economía, aparece en 544ª posición el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya fortuna es estimada en 3.500 millones de dólares.El magnate inmobiliario ha criticado muchas veces la evaluación de su patrimonio realizada por Forbes porque considera que no refleja el valor de la marca Trump.En 2017, la cantidad de multimillonarios subió un 13% en un año, y alcanzó 2.043, un récord. Su patrimonio aumentó más que la cantidad (+18%) y representa 7,670 billones de dólares.Estados Unidos es el país que cuenta con más multimillonarios en dólares, con 565, por delante de China (319, a los cuales se pueden sumar 67 de Hong Kong), Alemania (114) e India (101). AFP-NA