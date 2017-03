El Carnaval de Gualeguaychú recuperó lo invertido: Recaudó $24 millones

Terminó la edición 2017 del Carnaval del País y los clubes comienzan a hacer cuentas para conocer los números finales.



Las inversiones de cada comparsa competidora rondó los 5 millones de pesos y la puesta en escena de cada noche implica cientos de miles de pesos.



A dos semanas de conocerse los resultados finales que dieron como ganadora a la comparsa Ará Yeví del Club Tiro Federal, el contador Diego Fernández brindó los números preliminares, que serán analizados y reconfirmados en una reunión de la Comisión que se llevará a cabo esta misma noche.



Tanto el contador Diego Fernández como el presidente de la Comisión del Carnaval, José Yanito El Kozah, coincidieron en que no fue un gran año para el Carnaval, teniendo en cuenta que de las ocho noches, dos no pudieron realizarse con normalidad por las inclemencias del tiempo.



Fernández contó a ElDía que el 2017 "fue un poco mejor si lo medimos en pesos, y en relación con el año pasado, pero no fue un año bueno tampoco".



Además, informó que "en cuanto a lo económico, los clubes cubrieron los gastos -no holgadamente- pero los cubrieron y pudieron cancelar la deuda con el municipio".



Respecto al número de entradas, el contador detalló: "muy poco, pero el espectáculo mejoró en cuanto a la cantidad de entradas vendidas, aunque no fue por mucho. Este año y el anterior, fueron los dos años peores de la historia del carnaval".



A pesar del panorama desalentador, Fernández dijo que "se empieza a ver como una bisagra, como un cambio. Lo que ha afectado mucho los últimos años es el tema climática y a su vez, el Carnaval tiene que adaptarse a las nuevas costumbres que han traído las redes sociales y a los nuevos gustos de consumo".



Al respecto opinó que la fiesta "tendrá que insertarse en las redes sociales para ser un espectáculo más competitivo y que atraiga a la gente. Se ha producido un cambio fenomenal en el consumo de la gente y eso se está notando en el carnaval".



De todos modos, reiteró que cree que "empezó a repuntar; lo que pasó es que fue un año muy difícil donde hubo incertidumbre y cayó mucho el consumo. La inflación también golpeó y también afectó a la Costa, a Córdoba y a todos los lugares turísticos".



Los números parciales



Respecto a la recaudación total, el profesional informó que la cifra total ronda los 24 millones de pesos contabilizando las entradas y las ubicaciones.



En tanto, se vendieron aproximadamente 78 mil entradas para mayores. Estos números parciales también fueron confirmados por José El Kozah, quien contó que esta noche se reunirá con los demás dirigentes para analizar las cifras.



Se recuperó lo invertido. Así lo confirmó El Kozah. Detalló que lo recaudado cubre el dinero destinado a la confección y puesta en escena de las tres comparsas, aunque "no quedó demasiado margen de ganancia", aclaró.



En tanto, dijo que la comparsa ganadora cobrará más de 6 millones de pesos, más una suma extra a determinar esta noche. Todos los detalles del segundo y tercer premio se conocerán luego del encuentro de la Comisión Central.