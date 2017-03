Baja en las comisiones de las tarjetas: Cuánto significará para los comercios

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que el acuerdo firmado ayer entre los representantes de las tarjetas de crédito y las cámaras que reúnen a los comerciantes "es muy importante porque en un año la baja en las comisiones los beneficiará en $5.000 millones".



El acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en representación de los comerciantes, y las empresas Prisma (licenciataria de VISA), First Data (licenciataria de Mastercard), Cabal, Tarjeta Naranja, Italcred y Tarshop.



El convenio establece que a partir de abril el máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2 en débito y descenderá hasta 1,8% y 0,8% en cuatro años.



Además, al hablar sobre la propuesta de desinversión que presentó Prisma, propietaria de 14 bancos y licenciataria de Visa, a partir del informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre su posición dominante en el mercado, resaltó: "Es la primera vez que la CDNC dicta una recomendación y se lleva adelante; queremos un Estado transparente, con reglas de juego claras para todos".



Cabrera también ratificó que "no hay avalancha de importaciones", y destacó el diálogo como la herramienta "para alcanzar acuerdos, como lo hicimos con el sector automotriz, que nos permitan seguir desarrollando la producción y mejorando la productividad de los sectores industriales".



Respecto del sector automotriz, apuntó que "estos últimos meses vimos que hubo un crecimiento de la producción y no de despidos" y que "el acuerdo que firmamos la semana pasada con empresas y sindicatos del sector prevé incorporar a 30 mil trabajadores en forma directa".



Por último, el ministro convalidó la continuidad de los programas Ahora 12 y Ahora 18.