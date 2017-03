Buscan crear 300.000 puestos de trabajo en el sector turístico para 2020

Política Destacan el crecimiento de Entre Ríos en materia turística

Los integrantes del Consejo y funcionarios nacionales, además del ministro Gustavo Santos, estuvieron durante toda una jornada en Paraná, sesionando en el marco de la asamblea ordinaria desde horas del mediodía y cumpliendo diversas actividades en la mañana. En esa agenda se pudieron ubicar reuniones por regiones con el ministro Santos, una clase magistral que dieron funcionarios de algunas provincias a estudiantes de Licenciatura en Turismo ?FCG Uader-, visita al Centro de Convenciones que se construye en cercanías del Patito Sirirí, recorrida por la zona portuaria de la ciudad capital y la firma de acuerdos con los gobiernos provincial y municipal de Paraná."Nos reunimos para actualizar las políticas turísticas. Es una de las principales actividades que tenemos. Esto lo hacemos con naturalidad, las provincias y el gobierno nacional trabajamos juntos en turismo desde el inicio mismo de nuestra gestión", empezó por señalar Santos a?En este ámbito también se firmaron convenios con la Provincia y el Municipio de Paraná??Aprovechando esta presencia hemos firmado un par de acuerdos, dos obras que vamos a hacer en conjunto con el gobierno provincial, una que vamos a hacer con el municipal.Con la Provincia, son dos portales de ingresos: centros de información y de recepción al turista, uno en la entrada de Gualeguaychú, el otro en Zárate Brazo Largo. Vamos a ir avanzando para que en todos los accesos internacionales de la provincia haya centros de información en conjunto Nación y Provincia.Con Paraná se trata de un programa de formación en el que tanto Municipio como Nación vamos a invertir unos buenos pesos para darle más capacitación a los prestadores, para tener mayor competitividad. Estamos frente a una ciudad que va a incorporar un centro de convenciones que es de lo mejor en la zona del Litoral.En el marco de la 138º Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, la Universidad Autónoma de Entre Ríos fue anfitriona en Paraná, de una Charla Magistral a cargo de funcionarios de distintas provincias, de la que participaron estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Gestión donde se cursa la Licenciatura en Turismo.Cuestiones generales atinentes a la actividad turística así como lineamientos propios de las gestiones que encabezan en sus provincias, expusieron Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza de Turismo, Claudio Massetti, coordinador del CFT; Luis Castelli, presidente del Instituto Fueguino de Turismo; José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, Pablo Casals, subsecretario de Innovación y Tecnología, y Marcela Luján, directora nacional de Calidad, ambos del Ministerio de Turismo de la NaciónLa decana de la Facultad junto a funcionarios del Ministerio de Turismo de Entre Ríos tuvo a cargo la apertura de la actividad realizada en la sede del Rectorado."En este ámbito están reunidos muchos funcionarios, hoy responsables de las políticas públicas que en este sector se llevan a cabo o se planifican con miras al futuro. Y si de futuro se trata, junto a ustedes están los estudiantes de Turismo, próximos profesionales. Creemos que en esta materia hay un camino recorrido y un destino clave en el país y consideramos muy auspicioso este encuentro, con el que nos sentimos honrados", expresó la Lic. Liliana Battauz en un párrafo de su discurso.Someramente aludió a la propuesta académica de la Facultad que además de la Licenciatura en Turismo ofrece carreras vinculadas a esta actividad."Sentimos orgullo por nuestra Universidad, queremos nuestra provincia de Entre Ríos. La academia a través de la formación, la investigación, la extensión hace su aporte permanente a las políticas públicas con la intención de enriquecerlas", afirmó la decana.Fernando Quinodoz y Zoilo Martinetti, director de Turismo Social y Subsecretario de Relaciones Institucionales, en representación del Ministro Adrián Fuertes, expresaron la satisfacción por poder "compartir la presencia, experiencia y vivencias de los expositores". Agradecieron la voluntad de haber hecho un alto en las actividades propias de la asamblea del Consejo. "Sabemos que conocen la importancia de la formación para los futuros operadores de turismo y quizá también de futuros funcionarios".El coordinador del CFT ponderó la formación de profesionales en Turismo. "Es una actividad compleja y es un orgullo que la provincia de Entre Ríos tenga una universidad provincial abocada a este tema". En el caso de Testa, comentó que es licenciada en Turismo. "Elegí esta carrera como modo de vida, llevo muchos años ejerciéndola y puedo decir que haber estudiado me habilitó a trabajar muy tempranamente y los años de experiencia me indicaron que uno nunca deja de estudiar", dijo la titular del Ente Mendoza.Consideró que "el ámbito público es maravilloso para el ejercicio de la profesión por la creatividad que permite".En su caso, el ministro misionero reflexionó que "el turismo es una actividad muy humana, uno trata de atender muy bien al que te visita, de darle la mejor atención, y eso tiene que ver también con la calidad de los profesionales".?Lo recorrió??Sí, ese Centro de convenciones espectacular va a potenciar a Entre Ríos y a Paraná en particular, como uno de los grandes centros de turismo de la Argentina.?¿Recibió alguna solicitud con relación al Centro de Convenciones??Nos pidieron que los ayudemos en la captación de eventos. He venido con nuestro líder del Ministerio de Turismo de reuniones y vamos a poner toda nuestra logística al servicio de Paraná, de Entre Ríos, para receptar la mayor cantidad de congresos. Un centro de convenciones de esa magnitud necesita conectividad. Entre Ríos ha sido una de las provincias que ha tenido menos conectividad en el país, llegó a estar sin vuelos. Me la imagino mucho mejor conectada.El Centro de Convenciones se suma a otras potencialidades que el Ministro atribuyó a Entre Ríos. "El turismo náutico es otra potencialidad muygrande, es muy importante todo lo que puedan hacer no solamente en sol y playa en el verano, sino los recursos termales. Por lo tanto, la potencialidad de esta provincia es creciente, es manifiesta y hay una muy buena respuesta del sector privado".Esa fue otra actividad: Santos recibió a los prestadores. "Nos hemos reunido con el sector privado entrerriano y he visto en ellos un compromiso enorme para seguir llevando adelante fuertemente este trabajo conjunto entre lo público y lo privado".?Con un mercado interno un tanto deprimido, el calendario de feriados que se modificó, Entre Ríos ha hecho sentir su reclamo. ¿Cuál es la visión respecto del turismo interno??El turismo interno es fundamental. Y lo bueno es que el mercado interno en los dos últimos trimestres de 2016 creció. El turismo interno argentino había caído en 2014, en 2015 y mantuvo esa caída durante todo el primer semestre de 2016, pero a partir de los dos últimos trimestres ha tenido repuntes importantes. El verano ha sido mejor que el anterior. Esta provincia ha tenido una buena performance en ese sentido y esperamos seguir creciendo.Uno de los temas que vamos a trabajar fuertemente con el sector privado y las distintas jurisdicciones provinciales es una plataforma digital para trabajar la baja. Vamos a tratar que los operadores turísticos entiendan que nuestro sector no stockea, no podemos guardar una cama de un hotel, una butaca, no podemos guardar una silla de un centro de sky.?Entonces??Entonces hay que bajar los precios porque no hay peor negocio que el que no se hace.?La recepción de turismo extranjero tampoco venía bien. Es superior la cantidad de argentinos que viaja al exterior.?Han salido muchos argentinos. 2015 y 2016 han sido dos años realmente récords de salida de argentinos. Eso a mí no me preocupa. Soy un convencido de que los argentinos tienen que poder tomar la decisión de hacer el viaje que quieran. Lo que sí es bueno es que a partir de agosto hayamos empezado a recuperar también el turismo internacional. Y así como había sido un 40% la caída de brasileros en enero (2016), un golpe durísimo para nosotros, en este diciembre creció casi un 30% la llegada de brasileños. Hemos positivizado casi todos los mercados internacionales y hemos conseguido que desde agosto a enero de este año no haya dejado de crecer el turismo receptivo internacional en Argentina.?¿En qué aspectos se piensa trabajar para mejorar la situación de este sector??Vamos a trabajar fuertemente en la conectividad, que es donde está la suerte del turismo. Sin conectividad no hay turismo. Hay una frase mía que dice 'conectividad o muerte'. Vamos a multiplicar el cabotaje por dos o tres veces, vamos a multiplicar las líneas aéreas que conecten la Argentina con el mundo. En 2016 hemos crecido 9.6% la oferta de asientos desde y hacia la Argentina, con lo cual, prevemos que también el turismo internacional va a seguir creciendo en el país.?Hay un plan para el desarrollo turístico. ¿Se va cumpliendo??Hemos sido muy realistas y nos hemos planteado con todo el sector un plan a cuatro años, a 2020. Es un plan de metas. Fue el primer sector, Nación-provincias, público-privado, gremial, que firmó un plan de metas a partir de un proceso muy profesionalizado de gestión y estamos cumpliendo a pie juntillas. Estoy convencido que si alcanzamos los niveles de conectividad esperados, la Argentina va a estar en 2020 en los 9 millones de turistas extranjeros que es la cifra que estamos esperando para nuestro país y es la cifra que va a generar 300 mil puestos de trabajo.Durante la estadía en Paraná, el Ministro Santos mantuvo actividades generales con la participación de todos los funcionarios pero también regionales.Se reunió con el grupo de Patagonia. También estuvo reunido con funcionarios del norte grande que involucra al plan Belgrano.La agenda también incluyó una reunión con quienes están vinculados a la hidrovía Paraná Paraguay por el tema del turismo náutico, en el que Entre Ríos tiene un rol trascendente al igual que Santa Fe.Estuvo trabajando con Cuyo en lo que va a ser el Seminario Mundial de Enoturismo que se va a hacer en Mendoza este año.Con la provincia de Córdoba trabajaron lo que van a ser los futuros parques nacionales de Pinas y de Mar Chiquita."Hay agenda para todos los gustos y todas las provincias", fue la expresión concluyente del funcionario nacional.A Paraná llegaron ministros, presidentes de entes mixtos, presidentes de institutos de Turismo, lo que refleja la diversidad de modalidades bajo las que se organiza la actividad en cada sector. Consultado acerca de si una es más recomendable que otra, el ministro Gustavo Santos luego de señalar que "es difícil dar recetas", comentó su experiencia en la provincia de la que es oriundo. "En Córdoba fuimos una empresa del estado mixta. Estuve ocho años dirigiendo eso; tenía rango de ministro pero en realidad era el presidente de una Sociedad del Estado mixta. En el directorio estaba el sector público y privado. Me gusta mucho esa forma de gestión porque no hay un lado y otro del mostrador, nos va bien a uno, nos va bien a todos. Todos nos sentimos parte de la política y el turismo, como bien dijo el gobernador Bordet, debe ser una política de Estado. Es imposible pensarla sin el sector privado, así como es imposible pensar que podemos estructurar una política pública en el país sin las provincias y sin los municipios. El turismo se desarrolla en el territorio y es imposible pensar en el turismo sin el sector privado. Yo digo que ambos son como una hoja de papel, si uno corta de un lado, corta del otro".