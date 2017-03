El sector del agro registra un crecimiento e importantes proyecciones

"El campo es el gran motor que tiene la economía argentina", dijo la semana pasada el presidente Mauricio Macri, en su visita a la feria Expoagro, que se hizo en San Nicolás. Ese motor de la economía muestra dos dígitos de crecimiento para este año en la mayoría de sus indicadores.Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, espera una "cosecha récord" para este año, que se ubicaría por encima de las 120 millones de toneladas de granos, un 10% más que 2016, que ya había tenido un incremento similar respecto al 2015.Este año se destacan las producciones de maíz y trigo, con proyecciones de crecimiento del 23% y el 37%, en relación a 2016. Ambos productos se beneficiaron con la quita de retenciones a las exportaciones, la unificación del tipo de cambio, el arreglo con los holdouts y la eliminación de los permisos de exportación.En cambio, la producción de soja sería de 55 millones de toneladas, un 2% menos que el año pasado, como consecuencia de las inundaciones y que todavía tiene 30% de retención a las exportaciones, porcentaje que irá bajando progresivamente desde enero de 2018.El crecimiento de la producción le permitió a Syngenta aumentar sus ventas más del 20% en dólares el último año. La empresa tiene 600 empleados, con dos centros de investigación en el país para el desarrollo de productos de protección de cultivos y semillas de girasol, trigo, maíz y soja. "Tenemos expectativas de seguir creciendo este año, porque el campo está mostrando una pujanza extraordinaria", destacó Fabián Quiroga, director de Marketing de Syngenta.El incremento en la producción también generó crecimiento en el segmento de maquinaria agrícola, que tuvo ventas por US$ 1.800 millones en 2016, afirmó Mario Bragachini, especialista del INTA Manfredi (Córdoba). El año pasado se vendió un 62% más de sembradoras que en 2015, un 41% más de pulverizadoras, un 38% más de cosechadoras y un 27% más de tractores que en 2015.Fernando Porcel, gerente de Ventas de Apache, dijo que en 2016 creció un 50% la cantidad de sembradoras vendidas por esa empresa y que proyectan aumentar un 40% las ventas este año. Apache tiene 240 empleados en Las Parejas, Santa Fe, publicó Clarín.Otro sector que mostró un importante crecimiento el año pasado fue el de fertilizantes, con un 45% de aumento en sus ventas.Y para este año se destaca la exportación de carne. El especialista Víctor Toneli estimó que se podrá "pasar de 450.000 toneladas de carne exportadas en 2016, a 700.000 toneladas durante este año". El especialista destacó el entorno macroeconómico, que permitió recuperar incentivos a la producción y mercados de exportación.Todo eso pudo verse en la reciente Expoagro, que fue la más grande de su historia. Pero allí se planteó que no todas son luces en el campo. También hay sombras, por el lado de la lechería y la yerba mate. "Necesitamos políticas activas en la lechería, porque el año pasado cerraron 450 tambos", dijo Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria. Y Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, agregó: "Estamos consensuando con el gobierno para ver cómo sentar a toda la cadena de valor en yerba y lechería, para que no se le pague tan poco al productor, mientras el consumidor paga tanto en la góndola".Los representantes de las entidades pidieron mejorar la competitividad con obras de infraestructura, para trasladar sus productos y evitar las inundaciones. También reclamaron la firma de acuerdos comerciales con otros países y la rebaja de impuestos.Para financiar al "gran motor" de la economía, los bancos comenzaron a ofrecer créditos muy competitivos. El Banco Nación lanzó una línea para compra de maquinaria agrícola al 10,5% anual en pesos, entre otras. "Presentamos un paquete de asistencia al campo y, en pocos días, generamos preadjudicaciones por más de $ 7.000 millones", dijo Javier González Fraga, presidente del Banco Nación.El Banco Provincia lanzó créditos sin interés para la compra de maquinaria agrícola en dólares. Su titular, Juan Curutchet, estimó en $ 40.000 millones los fondos que prestará este año a la agroindustria, de los cuales se otorgaron $5.994 millones en el primer bimestre.Los especialistas destacan la actitud del sector agroindustrial, con fuertes inversiones e incrementos notables en la producción. Es que dos tercios de los US$ 57.737 millones de dólares que ingresaron a la Argentina el año pasado fueron por exportaciones de la agroindustria, según Julio Calzada, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario.El gobierno apuesta a incrementar la producción y las exportaciones del sector agroindustrial y que esa pujanza se traslade a otros ámbitos de la economía. Por ejemplo, en los pueblos del interior ya se nota una incipiente reactivación. También aumentó la venta de "camionetas agropecuarias", que tuvieron un crecimiento del 61% en el primer bimestre del año. Y la Hylux fue el vehículo más vendido en ese período.Habrá que esperar la evolución del clima, para ver si se confirma el récord en las cosechas; y estar atentos a la actitud del Gobierno, en la solución de problemas específicos. Pero ya nadie duda que la apuesta del sector agroindustrial es lograr un importante crecimiento este año.