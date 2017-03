La mitad de las ciudades argentinas no tiene acceso a internet fijo

Así lo afirmó el gerente ejecutivo de Enacom y señaló que el Gobierno busca achicar la brecha digital en todo el país.



Garzón participó en la capital cordobesa en "NPlay, Conferencia Cono Sur 12 Edición", organizado por el Grupo Convergencia.



En ese marco, el funcionario expuso sobre las políticas públicas del Gobierno nacional enfocadas al Desarrollo Federal de las Comunicaciones: tendido de Fibra Óptica, avance en el despliegue de 4G para mejoras en el servicio de telefonía móvil, políticas de subsidios para áreas sin cobertura y el Programa "Redes Educativas Digitales", entre otros temas.



Garzón declaró a Télam que "vinimos a contar cuál es la política de este gobierno para universalizar el acceso a la banda ancha y lo que vemos en la práctica es que hay una brecha muy importante entre las grandes ciudades y el interior del país, entonces en esa línea la mitad de las ciudades argentinas no tienen acceso a Internet fija".



"Para poder remediarlo, lo que queremos hacer por el lado de Enacom es financiar el despliegue de Arsat, eso incluye 120 nodos que van a dar conectividad a 1.300 localidades de la Argentina que representan 15 millones de personas", agregó.



Por otro lado -siguió -"como Arsat no llega al hogar, sino que lo hace hasta las puertas de esas localidades, estamos elaborando una línea de subsidios para cooperativas y pymes para que puedan hacer el recambio tecnológico a fibra óptica y logren conectarse a la empresa satelital".

"Creemos que es una política pública que va a permitir rápidamente alentar la posibilidad de acceso y bajar mucho los precios, porque Arsat fija los valores", subrayó.



En relación a áreas sin cobertura, Garzón dijo que se prevé financiar, en localidades de hasta 2.500 habitantes, un valor equivalente al 80% de la iniciativa, vía aportes no reembolsables.



"Con eso aspiramos que prontamente muchas localidades puedan contar con conectividad", subrayó. "Por otra parte en lo que es telefonía móvil el 67% de las personas accede a Internet por medio de su celular. Estamos controlando la primera etapa del contrato de LTE 4G que venció en diciembre del año pasado, verificando que se cumpla con el despliegue acordado y, como sabrán, esta próximo el ingreso de Nextel como operador móvil que yo creo que va a generar competencia, mayor dinamismo y baja de precios al mercado", concluyó el funcionario.