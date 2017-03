Se reduce la producción de smartphones en el país

Durante 2016, la caída fue de 23% con respecto a 2015. En el sector esperan llegar a los 10 millones de celulares producidos este año.



La producción y la venta de celulares sufrieron una dura caída durante el año pasado y aún no hay señales de recuperación. Según los datos de los fabricantes, agrupados en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), en 2015 la fabricación rondó los 9 millones de equipos, un 23% menos si se compara con los casi 12 millones de 2015.



¿Las razones?

"Una combinación de varias cuestiones en términos de situación económica, caída de la actividad y caída del consumo", según destacó Federico Hellemeyer, presidente de Afarte.



En diálogo con El Cronista, el ejecutivo aseguró que aún es pronto para realizar pronósticos sobre cómo puede evolucionar el mercado este año, pero admitió que los empresarios estimaban a esta altura del año verificar señales de reactivación que aún no se observan.



"Hay una gran incógnita respecto de cuándo se va a dinamizar el mercado. Todos los sectores asumieron que 2016 sería un año de ajustes y pisos históricos y que el consumo se iba a descomprimir en 2017. Lo necesitamos, porque la producción está alineada con expectativas superiores a lo que el mercado nos va arrojando hoy en día", señaló Hellemeyer.



Es que para este año se estima una producción de entre 9,5 y 10 millones de unidades. Con todo, la situación económica no es el único factor que explica las caídas. Otra es el contrabando de equipos, que creció 25% en el último año y alcanzó un estimado de 2,5 millones de teléfonos. "Es casi un tercio de lo legal. Aunque es un mercado informal, los números se estiman a partir de la activación de los equipos, lo que permite a los operadores saber si fue fabricado en la Argentina", explicó Enrique Carrier, titular de la consultora Carrier & Asociados.



Según el especialista, el ingreso de teléfonos en forma ilegal también creció más desde la eliminación del cepo, ya que antes la brecha entre el dólar oficial y el blue hacía más caro un celular en pesos.

Desde Afarte, en tanto, estimaron que ingresan hasta 800.000 teléfonos no declarados de personas que viajan al exterior y los compran para su uso propio.



La caída también tiene una causa que escapa a la coyuntura: la desaceleración del ritmo de renovación de los teléfonos. "La llegada del 4G provocó un movimiento más allá de lo normal. Pero ahora el que tiene un celular de uno o dos años quizás no encuentra un incentivo para comprar uno nuevo. La migración es más por desgaste que por obsolescencia", explicó Carrier. De acuerdo con el especialista, se trata de una tendencia global.



Para los fabricantes, en tanto, el programa de Precios Transparentes –que eliminó los valores con cuotas sin interés– no tuvo el efecto esperado en reactivar el consumo. De todos modos, evalúan como positiva su intención de sincerar los precios de la electrónica. "Entre el precio de contado de los equipos y el precio anterior vimos variaciones de entre 10% y 26% menos. Son muy significativas", detalló Hellemeyer. "Fue positivo sincerar el precio, pero para adquirir productos electrónicos, el consumidor necesita financiamiento", agregó.



Otro programa destinado a incentivar el mercado de telefonía celular fue el Plan de Acceso a Internet Móvil lanzado por el Gobierno el año pasado, que tenía como objetivo facilitar la compra de equipos smartphones con tecnología 4G, a precios reducidos y en cuotas. "Aunque dejó de estar vigente el mes pasado, el mercado lo validó y sigue habiendo equipos a esos valores", señaló el titular de Afarte. La entidad está en conversaciones con la Secretaría de Comercio para relanzar un tercer tramo del programa.



Desde Claro destacaron a El Cronista que el plan logró reactivar en el consumidor el interés por mirar productos y evaluar precios. Desde su implementación, la compañía vendió alrededor de 300.000 equipos a través de este plan.