El dólar cerró estable a $ 15,83

Luego de operar en baja en gran parte de la jornada, el dólar cerró sin cambios este jueves a $ 15,83.



En el segmento mayorista, la moneda de EEUU retrocedió cuatro centavos a $ 15,55, ante un mayor nivel ofertado por parte de exportadores, a los que se sumaron algunos bancos.



Con una demanda que también se mantuvo firme, dio como resultado que el volumen total negociado en cambios trepara un 25% hasta los u$s 543 millones.



"En los últimos tramos del mercado aparecieron los bancos y exportadores vendiendo la divisa en mayor cantidad de la esperada, produciendo una leve caída del precio del dólar mayorista", comentaron desde una mesa de operaciones.



El desarrollo de la penúltima rueda de la semana "no se apartó del escenario irregular que viene exhibiendo la evolución del dólar en la plaza doméstica y mantuvo la secuencia alternativa de subas y bajas que no termina de definir la tendencia de los precios", analizaron desde PR Corredores de Cambio.



En el segmento informal, el blue bajó dos centavos a $ 16,04, según cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" cedió cuatro centavos a $ 15,59, y el dólar "Bolsa" cayó un centavo a $ 15,54.



En el mercado de futuros del ROFEX, en tanto, se pactaron u$s 434 millones, de los cuales el 50% del total fue operado en "roll-over" de marzo ($ 15,635) a abril ($ 15,845), con una tasa del 16,34% TNA. El plazo más largo negociado fue junio, que finalizó a $ 16,328 con una tasa de 17,69% TNA. Los plazos en todos sus vencimientos cayeron 2 centavos en promedio, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central repuntaron u$s 28 millones hasta los u$s 51.645 millones.