Productores de arándanos piden declarar el "estado de emergencia"

Los productores del Comité Argentino de Arándanos (ABC), que constituyen más del 80% de las exportaciones de arándanos de nuestro país, fueron recibidos hoy por diputados nacionales de distintos partidos políticos que integran la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.Desde el sector de arándanos solicitaron a los diputados "declarar el estado de emergencia" y bajo esta premisa trabajar en las medidas troncales que ayudarán a potenciar al sector en el mediano y largo plazo. Mientras tanto tomar medidas paliativas que puedan generar en el corto plazo (impacto genuino en temporada 2017) un efecto de mayor competitividad para los productores, especialmente apuntando a los más pequeños."Agradecemos a todos los legisladores que escucharon de nuestra propia voz la situación que vive el productor de arándanos en Argentina. Entre 2015 y 2016, hubo un incremento en volumen en ventas al exterior alrededor del 15 por ciento, pero comercialmente fue el peor año de la historia en términos económicos. Nuestro sector necesita mejoras concretas para ganar competitividad, haciendo foco en los costos laborales, de producción y logísticos", afirmó Carlos Stabile, presidente del ABC.Durante la exposición, desde el ABC describieron que esta actividad que se lleva adelante en el NEA, NOA y Buenos Aires, cuenta con una inversión de U$S 137,5 millones, con 2.750 de hectáreas plantadas y una producción anual de 21.000 toneladas y un volumen de exportaciones superior a las 17 mil tn."Las exportaciones netas ?en precio FOB- son U$S 110 millones aproximadamente, y los principales destinos son EE.UU. (65%), Reino Unido (15%), Europa Continental (15%), Canadá (4%), Singapur (1%), Brasil (1%), entre otros, llegando a 26 mercados internacionales a los que se exporta actualmente. Es decir, trabajamos para posicionar a la Argentina como el supermercado del mundo", resaltó Stabile, quien insistió con "agilizar los trámites para generar la apertura del mercado de China, que sería sumamente positivo para los productores".Por su parte, los legisladores tomaron nota de las distintas problemáticas que tiene el sector por falta de competitividad, que hace que los arándanos argentinos pierdan terreno en los mercados internacionales. "Es necesario que se revea toda la política impositiva y de cargas sociales, puntualmente reducir el impuesto al trabajo que es mucho más elevado que el de otros países y nos quitan competitividad", sostuvo Stabile.El ABC manifestó que la mano de obra directa empleada es de 700.000 jornales que son un gran sostén de los niveles de ocupación en las regiones productivas. "Somos conscientes de que el salario de los trabajadores argentinos es el más alto de la región y eso es positivo, ya que nos pone en un estándar social superior al de otros países competidores. Por eso el objetivo es buscar otros caminos que no perjudiquen al trabajador ni al productor", insistió Stabile.Al cierre del encuentro, Diputados destacaron que esta Comisión "es un nexo entre los sectores productivos y el Poder legislativo", y que el próximo paso será armar una comitiva de legisladores al "territorio para que puedan escuchar las problemáticas directamente de los productores", de acá a 60 días máximo.Entre otros puntos, los diputados se comprometieron a buscar avances sobre el Convenio Colectivo de Trabajo (un pedido expreso del ABC); a dialogar con las entidades del campo para que se interesen en representar al ABC en las mesas de trabajo que corresponda; y también ayudar a impulsar las demás propuestas como ser fitosanitarias y devolución de IVA.El ABC, asociación civil que reúne a productores, exportadores y cámaras regionales de arándanos de la Argentina, y nuclea a las regionales del sector, que son la Asociación de Productores de la Mesopotamia (APAMA), la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB), y la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC).