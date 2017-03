El Central eliminó topes de extracción a las cuentas de menores de edad

Según la entidad que conduce Federico Sturzenegger, para los bancos que no lo ofrecen "existió una traba operativa en que la normativa establecía que el adulto titular de esa cuenta podía poner límites diferenciados para que los menores hagan extracciones".



"El Directorio del BCRA decidió hoy la modificación normativa necesaria para que esos límites no sean obligatorios y así sumar muchos más bancos a este producto", indicó el Central en un comunicado.



Así, los límites de extracción se administrarán como en cualquier otra cuenta. Los adultos responsables podrán establecer con el banco un límite, pero eso deja de ser una condición obligatoria.



La autoridad monetaria obtuvo estos datos de una encuesta que realizó entre las entidades financieras para saber qué productos ofrecían a sus clientes.



Un 63% de los bancos consultados informó que tiene vigente la apertura de cajas de ahorro solo con el DNI, mientras que el 37% aún no lo tiene, aunque la mayoría indicó que planea implementarlo en el futuro.



La posibilidad de la apertura de cuentas sueldos a pedido de los empleados está muy extendida entre las entidades bancarias, porque un 83% tiene este servicio vigente. El 17%, sin embargo, no lo ofrece.



Las transferencias por el concepto de haberes disponible en el homebanking de individuos todavía no es mayoritaria. un 85% no tiene habilitada esta opción, mientras que solo un 15% sí.



Cronista Comercial