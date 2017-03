Bancos insisten con que hubo un desplome en las ventas financiadas

A pesar de que el Gobierno reafirma que no hará cambios sustanciales en Precios Transparentes, en el sector financiero insisten con pedidos de mejoras y señala una caída en ventas del 36% en los planes de 7 a 12 cuotas en cantidad de transacciones en febrero versus el año pasado, según estadísticas de los principales bancos. En el sector de electro, sin embargo, dicen que crece la venta al contado.



Los números que manejan las entidades muestran que de cuatro a seis cuotas la baja fue del 32% y, en promedio, las transacciones en cuotas disminuyeron 24%. En indumentaria y calzado la caída en febrero fue del 38% interanual en los planes de cuotas, mientras con el Ahora 12 fue del 39%, pero hubo un alza del 11% en las ventas en un pago y un 12% las transacciones con débito interanual, de acuerdo a un documento con estas cifras que recorre los escritorios de los banqueros al que pudo acceder El Cronista.



"Si no revierten la medida de los Precios Transparentes el consumo se va a seguir deteriorando", sostienen en bancos.



Desde la vereda de enfrente, las cadenas de electro, que fueron las impulsoras (y quienes le dieron la idea al secretario de Comercio, Miguel Braun, como antes se la habían dado a Augusto Costa) de esta nueva modalidad. Incluso, argumentan que en marzo están aumentando las ventas de celulares y televisores un 3%, pero con la diferencia de que cambió la modalidad de pago: ahora es más al contado, con débito y efectivo, y no tanto en cuotas como antes.



"El mercado se puso muy competitivo, con baja de precios, antes había un recargo oculto en el precio de contado que afectaba al más vulnerable, que no tiene tarjeta. O sea, el pobre le estaba subsidiando al que tiene más. El que quiere financiarse que lo pague", advierten desde el retail, que se enojan cuando leen que el mercado se derrumbó. "Es mentira: ahora la gente quiere ver el precio de contado, y elige medios de pago más cortos que largos. En rigor, la afluencia de efectivo que tenemos es mucho más grande que antes", revelan desde una de las grandes cadenas de electro.



Es cierto también que los bancos están colocando más préstamos personales, con lo cual es posible que haya gente que use esa plata para pagar al contado.



Según información de mercado de electro de GFK en hiper, supermercados, grandes cadenas, cadenas medianas y chicas del interior, febrero terminó con 7% más de ventas en el interanual de unidades, pero con un ticket promedio de 10% más. Si se compara con inflación, hay una baja tácita. De hecho, los precios de los productos más representativos de cada categoría cayeron 7% en el interanual en febrero. "En una de las grandes cadenas el financiado (3 o más cuotas) cayó 20 puntos, lo que demuestra que el consumidor aprovecha la baja de precios y las ofertas", afirman en la Secretaría de Comercio.





Ley de Tarjetas



El Senador Nacional Alfredo Luenzo presentó un nuevo Proyecto de Ley de tarjetas, donde mantiene el 1,5% para las compras con crédito, pero sube al 2% para pymes. Para todos los casos, establece 0,5% para débito (antes era 0). A su vez, se fija un plazo máximo de 10 días hábiles para la acreditación con tarjetas de crédito y de tres para débito. Los intereses punitorios que el emisor aplique no podrán superar en más de 25% al aplicado en concepto de interés compensatorio (hoy es 50%).



"Englobamos acá todas las propuestas que se han hecho, tanto lo que pedía el Ejecutivo, el radicalismo y CAME", detalla Luenzo, que hoy a las 9 tendrá una reunión reservada con todos los bloques.



