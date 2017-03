Preocupa la demora del permiso de EE.UU para la importación de limones

Economía Estados Unidos postergó por 30 días la definición sobre limones argentinos

Una eventual postergación por treinta días más en la decisión de Estados Unidos para permitir el ingreso de limones argentinos genera preocupación en el Gobierno de Mauricio Macri, donde esperan una pronta definición.Las versiones respecto de una nueva postergación de la autorización para importar limones tucumanos era analizada por la administración Macri con cautela, a la espera de una señal positiva del gobierno de Donald Trump, según pudo saber NA.El fundamento de esta nueva demora estaría respaldado en que aún no fueron confirmadas las autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y por lo tanto no han podido revisar esta medida.Según publicó un matutino porteño, Estados Unidos habría postergado por otros 30 días más (hasta fines de abril) la definición sobre el posible ingreso de limones argentinos a ese país, que debía tomarse antes del 27 de marzo próximo.La autorización de las importaciones de limones del NOA fue publicada por el USDA/APHIS el 23 de diciembre de 2016, en pleno gobierno de Barack Obama, y debía entrar en vigencia el 23 de enero de 2017.Pero la autorización fue originalmente dilatada hasta el 27 de marzo de 2017 debido a una decisión general que realizó Trump el día de su asunción, mediante la cual postergó durante 60 días todas aquellas normas publicadas por Obama que aún no habían entrado en vigencia.El Gobierno argentino está realizando un seguimiento de la situación a través del Ministerio de Agricultura y la Embajada Argentina en Washington, dijeron altas fuentes oficiales a esta agencia.La decisión de autorización de las importaciones fue realizada luego de muchos años de negociaciones técnicas, un exhaustivo análisis de riesgo que incluyó numerosas visitas a las zonas de producción y los empaques de la Argentina.La conclusión fue que los limones producidos en el Noroeste Argentino son seguros desde un punto de vista fitosanitario para ingresar a los Estados Unidos.El limón argentino es reconocido mundialmente por su calidad, alto contenido de jugo y por el compromiso de nuestras empresas para garantizar también su trazabilidad, el cuidado del medio ambiente y el progreso social de sus empleados.Las exportaciones de limones de Argentina se realizarán durante el verano del hemisferio norte (abril-agosto), cuando la producción estadounidense es muy reducida. Las exportaciones del NOA complementarán la oferta de los Estados Unidos, que está incrementando sus importaciones para abastecer el consumo interno.Estados Unidos importó en 2016 unas 84.000 toneladas de limones.