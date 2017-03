EE.UU extendió la suspensión a la importación de los limones argentinos

El ingreso de limones argentinos a EEUU seguirá suspendido, porque el Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés) postergó una definición sobre la cuestión, según confirmaron fuentes oficiales a ámbito.com.

La decisión radica en que la administración del republicano Donald Trump todavía no definió la conducción de esa dependencia y no se revisó la medida que adoptó el mandatario el 23 de marzo y vencía dentro de 11 días.



Las fuentes consultadas confiaron a este medio que el Gobierno está realizando "un seguimiento de la situación". Sin embargo, no pudieron estimar una fecha para que se solucione.

La decisión de autorizar las importaciones de limones argentinos fue definida tras varios años de negociación entre ambos gobiernos, cuando todavía estaba en el poder de EEUU el presidente Barack Obama. Pero Trump puso en revisión las medidas de su antecesor.



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos habían aprobado en diciembre pasado la importación de cítricos argentinos, una operatoria que propondría el envío anual de unos 20.000 toneladas de limones del noroeste argentino, por un valor de 50 millones de dólares.



El año pasado Estados Unidos importó 84.000 toneladas de limones, mientras que la Argentina es el principal productor mundial, con un volumen cercano a 1,5 millón de toneladas cada año. Tucumán es el principal productor, con más del 80% del total nacional.

La Argentina exporta unas 200.000 toneladas de limón fresco por año, el 75% al mercado europeo.