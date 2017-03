Según el gobierno, el acuerdo para el sector automotor generará 30.000 empleos

Economía Los principales puntos del plan para impulsar la industria automotriz

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que el acuerdo productivo con la industria automotriz es "muy relevante para la inversión empresarial, que comprometió u$s 5.000 millones y ya hay proyectos en marcha que generarán 30.000 empleos"."El proyecto tiene que ver con la generación de empleo y es importante para la Argentina porque la automotriz es una industria madre, es muy relevante porque tiene muchísimo impacto en las pymes y en la creación de tecnología", destacó el ministro.Cabrera detalló que el acuerdo fue "fruto del diálogo entre las terminales, las autopartistas, la industria metalmecánica, la UOM, SMATA y el Gobierno" y agregó que "junto a industria automotriz de Brasil y el Mercosur apuntamos hacia la exportación".El funcionario añadió que "el mes pasado aumentó 50% la venta de autos interanual, por lo que no hay un tema de demanda sino de producción"."Lo que se hizo con Brasil es determinar que lo que produzca Argentina no lo haga Brasil y viceversa, para complementar la producción, que es preparar el Mercosur para un acuerdo productivo con otros países y poder vender primero a Latinoamérica", concluyó Cabrera.