SanCor reprograma pagos a tamberos hasta 2018

Según la comunicación, desde mayo abonará en 10 cuotas la producción de febrero y acortará de 60 a 30 días el pago en la producción de este mes, que se terminará de cobrar en abril.



De acuerdo con lo resuelto por su Consejo de Administración, para la producción de marzo habrá pagos el 10, 17 y 24 de abril y un ajuste final el 28 de ese mes.



Esto se realizará tomando como base de referencia el saldo a pagar de febrero, mediante la entrega de cheques con fecha de pago para esos días mencionados, según consignó un matutino porteño.



No obstante, la producción de febrero se terminará de pagar en 10 cuotas recién en el mismo mes de 2018, lo que causó malestar entre los productores lecheros.



SanCor perdió un millón de litros diarios en apenas diez días y hoy ronda un nivel de procesamiento de entre 1,2 y 1,5 millones de litros, la mitad de hace cuatro meses.



Por otra parte, trascendió que la cooperativa planea un plan de reestructuración que incluiría un fuerte recorte y una estrategia para aumentar las ventas, mientras el gremio de la industria de trabajadores lácteos adelantó que resistirá cualquier posibilidad de despidos.



Así lo indicaron a NA fuentes del gremio ATILRA, al recordar la cooperativa se comprometió a presentar un plan a largo plazo para salir del conflicto y de las pérdidas que la dejaron al borde del quebranto.



El gremio manifestó su rechazo a un plan de reestructuración que prevé la cesantía de un millar de operarios, ante la caída en los niveles de producción de las plantas de la tradicional compañía láctea.



Atilra opina que más que en un ajuste la cooperativa láctea tendría que enfocarse en un plan de fondo para la recuperación de la empresa, que perdió $ 2441 millones en su último ejercicio.



En este contexto, se conoció que hace una semana que SanCor no entrega productos a los comercios y los repositores de los supermercados afirman que no ingresa mercadería de la fábrica de lácteos, pero tampoco llaman desde la empresa para levantar pedidos.



Los lugares vacíos en las góndolas son completados con productos de las marcas La Serenísima para los quesos y Tres Niñas, para las leches.