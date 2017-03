El dólar cerró casi estable a $ 15,83

Por primera vez en el año, el Banco Central decidió intervenir indirectamente en el mercado de cambios con la compra de u$s 300 millones con el fin de evitar una mayor presión a la baja en la cotización del dólar, que cerró este miércoles con una leve suba de un centavo a $ 15,83.



"En el día de la fecha, el Banco Central realizó compras por un monto de u$s 300 millones a la Provincia de Buenos Aires, provenientes de la última colocación en el exterior realizada por la misma", informó la autoridad monetaria una vez concluida la jornada cambiaria.



Según confirmaron fuertes del Central a ámbito.com la maniobra fue "para reducir el impacto que esa suma hubiera tenido al engrosar la oferta de dólares del mercado".



Vale aclarar que la compra de la entidad se realizó directamente a la Provincia, y por fuera del mercado de cambios. Y el monto tampoco se suma a las reservas porque que eran fondos que ya pertenecían a los activos internacionales del BCRA.



La última vez que la entidad había efectuado una operación similar fue el 20 de diciembre pasado, fecha en la que le compró al Banco Nación u$s 700 millones, que se habían acumulado por las multas del Sinceramiento Fiscal.



Con una sostenida demanda por parte de los bancos y empresas, y una oferta algo retraída por el lado de los agroexportadores, el dólar mayorista se recuperó de la leve baja del martes y aumentó tres centavos a $ 15,59.



El analista Gustavo Quintana señaló que "las órdenes de compra se fueron intensificando durante el desarrollo de la jornada impulsando un suave escalonamiento alcista".



Otro operador añadió que "el nivel de dólares que ingresa por liquidación de las exportaciones cerealeras es muy bajo: el lunes y el martes solo ingresaron menos de u$s 50 millones por día".



En tanto, el blue cedió un centavo a $ 16,06 en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" avanzó siete centavos a $ 15,63, y el dólar "Bolsa" restó dos centavos a $ 15,55.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 340 millones, de los cuales el 40% fue a fin de mes, que se ubicó en $ 15,645 (10,34%TNA). En tanto, abril se operó por un 16% del total a $ 15,858, con una tasa de 14,36% TNA. El plazo más largo operado fue Diciembre, que finalizó a $ 17,82, con una tasa de 18,06% TNA. Los plazos cortos sufrieron una leve baja, pero los plazos largos subieron un promedio de 2 centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 168 millones hasta los u$s 51.605 millones, tras pagos a organismos por u$s 136 millones.