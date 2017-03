Baja la espuma: La empresa garantizó el normal abastecimiento de fernet

Fratelli Branca Destilerías garantizó el normal abastecimiento de fernet en el mercado interno.A través de un comunicado, la empresa salió al cruce de las versiones que dan cuenta de intransigencias respecto de reclamos salariales."Fratelli Branca Destilerías desmiente categóricamente las versiones que circulan en los medios, y garantiza el abastecimiento normal de Fernet Branca en el mercado, como es habitual en nuestra compañía", señala el escrito.Ayer a la tarde, los trabajadores de la fábrica de Fernet Branca en Tortuguitas, Malvinas Argentinas, levantaron la medida de fuerza que llevaban adelante en reclamo por un ajuste salarial, cambios en la antigüedad y una extensión de la licencia por paternidad.Uno de los delegados de los trabajadores, José Vera, señaló a Cadena 3 que en la asamblea votaron "levantar la medida, para empezar a negociar hasta fin de mes", por lo que, al menos hasta ese momento, no habrá inconvenientes en el abastecimiento.La medida implicó bajar la velocidad de las máquinas a la mitad durante las ocho horas de jornada laboral.La negociación por el ajuste salarial comenzó hace dos meses. "Empezamos pidiendo un 40% de aumento, por la fuerte inflación y el tarifazo de servicios. Ellos nos ofrecieron $ 2.000 no remunerativos hasta julio, que luego pasan a ser remunerativos", explicó Vera."Pero no nos cierra, tenemos atraso salarial. Esos $ 2.000 equivalen a un 10 por ciento de un sueldo promedio, es insuficiente", concluyó.El delegado gremial, afiliado a Soeva (Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas), explicó que también reclaman un cambio en la antigüedad."Quien trabaja hace 20 años recibe casi lo mismo por antigüedad que quien ingresó hace tres años. Hoy es del 1 por ciento; reclamamos que para una antigüedad de hasta 5 años sea de 1,5 por ciento; de 5 a 10 años, 2 por ciento; de 10 a 20 años, un 2,5 por ciento y para quien tiene más de 20 años de antigüedad, del 3 por ciento", sostuvo.En ese sentido, agregó que también buscan que se extienda la licencia por paternidad de los actuales dos días a 15, ya que de lo contrario "después tenemos que dejar a nuestras mujeres solas, a poco de parir, aún doloridas".El año pasado los trabajadores lograron un aumento del 42,6 por ciento a fines de febrero, tras amenazar con parar la empresa y su producción y alertar sobre un posible desabastecimiento.Hasta entonces, los empleados cobraban un promedio de $ 6.500 a $ 7.000 por mes.