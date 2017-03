La familia Macri vendió MacAir a Avianca por 10 millones de dólares

La familia Macri vendió la empresa aeronáutica MacAir Jet por 10 millones de dólares a Avianca, según se desprende del contrato que firmaron ambas empresas, que está en manos de las autoridades a la espera de que se analicen posibles incompatibilidades con una nueva normativa impulsada por el Gobierno.



Según publicó el diario La Nación, las negociaciones entre MacAir y Avianca se extendieron por más de un año e incluyeron reuniones en distintos lugares de América latina.



El primer encuentro ocurrió en San Pablo, lugar de residencia del interesado, Germán Efromovich.



Hasta allí viajaron Leonardo Maffioli, CEO de Socma, y Carlos Colunga, titular de MacAir Jet, en 2015, para encontrarse con el dueño de Avianca.



Socma ya embolsó el 30% del monto, tal como consta en el contrato, en tanto que Avianca pagará el resto del dinero en cuotas hasta 2018.



La operación había quedado cerrada en el primer trimestre de 2016, aunque los documentos se terminaron de firmar recién en octubre del año pasado.



El 27 de diciembre, Avianca oficializó en una audiencia pública su pedido a la ANAC para operar nuevas rutas aéreas.



MacAir Jet formaba parte de Socma, la histórica empresa de los Macri: ni Franco ni Mauricio Macri participan ya de la compañía, pero Socma es 100% de la familia del Presidente.



Franco dividió las acciones entre sus hijos en 2009; Mauricio, entonces jefe de Gobierno porteño, cedió sus acciones a tres de sus hijos, que se reparten en porciones iguales.



En la negociación por la venta de MacAir, los representantes de los Macri pidieron US$ 16 millones por la compañía, pero la operación se cerró un año más tarde en US$ 10 millones.



La transferencia de bienes incluye los cinco aviones Jet Stream 32 SP turbohélice de MacAir Jet, cotizados en aproximadamente un millón de dólares cada uno.



También, el derecho a utilizar el hangar en Aeroparque, un activo estratégico para el ahorro de la empresa en el traslado de los aviones.



La venta de MacAir incluye, además, todos los requisitos para operar.



Ahora, la operación, sin embargo, está análisis de la Justicia: el fiscal Jorge Di Lello impulsó una investigación para determinar si existió una maniobra para favorecer a la ex empresa de la familia Macri con la asignación de nuevas rutas aéreas.



El fiscal, incluso, pidió que el contrato confidencial que firmaron MacAir y Avianca sea entregado al juez federal Sergio Torres.