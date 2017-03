El dólar cerró con leve alza a $ 15,82

El dólar aumentó este martes un centavo y cerró a $ 15,82, de acuerdo al promedio que realizó Ámbito.



Los inversores estuvieron atentos a la decisión del Banco Central, que tras el cierre del mercado dispuso que la tasa de las Lebac se ubicara en el 22,25% anual para el plazo de 35 días.



Por su parte, el dólar mayorista finalizó casi estable a $ 15,56, medio centavo menos con relación al cierre del lunes, en una rueda que mostró un interesante volumen de negocios, que subió un 14% hasta los u$s 431 millones.



Con reducida fluctuación, el mercado mostró esta vez cierta paridad entre la oferta y la demanda y no lograron desnivelar ni marcar tendencia en la evolución de los precios generando un marco de estabilidad, según resaltaron en el mercado.



En el comienzo de la jornada, de todos modos, las órdenes de compra estimuladas por estrategias de cobertura permitieron un pequeño deslizamiento hacia arriba. Pero faltando poco para el final de la sesión, los precios tendieron al equilibrio ante el arribo de una oferta indecisa.



"Los bancos tuvieron en cuenta la licitación de hoy por la tarde que va a efectuar el BCRA, en Lebac, con el plazo más corto de 35 días, que se estima en la misma tasa o tal vez con un pequeño recorte. Es por ello que algunas entidades hicieron u$s 30 millones en ´swaps cambiarios´ para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante compra-venta de divisas en el mercado de cambios", comentó un operador.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 365 millones de los cuales el 42% fue para fines de marzo, que cerró a $ 15,65 (tasa de 15,89%). Abril se pactó el 20% del total a $ 15,866 (tasa de 16,55%). El plazo más largo operado fue octubre, que finalizó a $ 17,26 (tasa de 17,55%). Los plazos largos subieron 5 centavos promedio, desde julio a diciembre, quedando éste último operado a $ 17,70 (17,42%TNA), reportó ABC Mercado de Cambios.



En tanto, el blue bajó un centavo a $ 16,07 en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" avanzó tres centavos a $ 15,56, y el dólar "Bolsa" sumó dos centavos a $ 15,57.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 47 millones hasta los u$s 51.769 millones.