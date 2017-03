Los detalles para acceder al Nuevo Plan Procrear: Cómo se calcula la cuota

Requisitos

Cómo se calcula la cuota del nuevo Procrear

El director Nacional de Acceso al Crédito de la Nación, Tomás Bibiloni respondió dudas en Cadena 3 respecto al relanzamiento del Procrear.El funcionario aclaró que se trata de un programa de ahorro, subsidio y crédito (ASC), en el cual el Estado brindará el subsidio, los bancos los créditos y las personas deberán aportar sus ahorros para comprar o construir su vivienda.Entre los requisitos para acceder hay que tener entre dos y cuatro salarios mínimos, vital y móvil y no tener otra propiedad. El límite de edad es de 55 años.Bibiloni ejemplificó que "en un caso de una vivienda de un millón de pesos, la familia tiene que aportar 100.000 pesos; el Estado aportará 400.000 pesos de subsidio y el banco dará el préstamo".En el caso de los monotributistas, especificó que los mismos tienen que mostrar 12 sueldos o facturas.No obstante, recordó que las personas que están en el veraz no podrán calificar al crédito hipotecario, pero las instó a solucionar su situación ya que "no es el único llamado que se va a hacer".En el caso de las personas que ingresen sus solicitudes para construir, las inscripciones serán a partir de abril, y los requisitos básicos son los mismos, aunque en esta modalidad no se exige un ahorro previo, ya que los interesados aportarían el terreno.El subsidio está destinado para sueldos entre 16 mil y 32 mil pesos, en tanto que el monto que aportará el Estado variará entre los 200.000 a los 400.000 pesos, y para la construcción entre los 300.000 y 400.000 pesos.Bibiloni también señaló que "uno de los grandes cambios que hay es que la política de vivienda se unifica" y aclaró que los valores de la cuota mensual se actualizarán por la Unidad de Vivienda (UVA) "que tiene un tope de salario" y por lo tanto la cuota mensual nunca podrá superar el 25% del sueldo del beneficiario.Al respecto, indicó que "la relación que queda entre lo que uno debe y lo que uno tiene es muy favorable para el tomador".En cuanto al ahorro previo que deben contar los solicitantes para la compra de vivienda explicó: "Al momento de la escritura, la imagen debiera ser que hay un montoncito de plata que es el ahorro, otro el subsidio y otro el crédito. Todo se tiene que hacer en ese momento".Además aclaró que el ahorro "es importante", porque el Estado, al otorgar un subsidio por única vez, "no quiere generar que las personas compren una vivienda con un subsidio y después lo vendan".Más información sobre las bases y condiciones para inscribirse están en la página web del Nuevo Plan Procrear Iván Kerr, titular del plan hipotecario, señaló cuáles son los requisitos para acceder al beneficio. Vea el video.