Las ventas con tarjetas de crédito y débito bajaron 30% en febrero

El 90,47% de las transacciones se realizaron con tarjeta de débito y sólo 9,53% con crédito, en el mes en que entraron en vigencia los denominados "precios transparentes", según un reporte difundido hoy por la plataforma on line Increase.El Gobierno reconoció que los precios transparentes no tuvieron el impacto positivo esperado, dado que terminó eliminando las denominadas "cuotas sin interés" y la gente pospuso gastos.El ministro de Producción, Francisco Cabrera, lo vinculó a cuestiones "psicológicas" y a que "se rompió la magia" que había en torno a las supuestas ventas sin interés que sí tenían un costo financiero implícito.El valor del ticket promedio descendió 2,36% en febrero respecto de enero, pasando de $962 a $939, de acuerdo con el estudio.Entre los que pagaron con tarjeta de crédito en cuotas, en febrero el 73,9% lo hizo en 1 cuota; el 13,2% en tres cuotas; un 4,2% en seis cuotas; un 4,2% en doce cuotas; un 3,7% en dos cuotas.En enero, el 69,98% lo hizo en 1 cuota; el 15,17% en tres cuotas; el 5,28% en doce cuotas; el 4,53% en seis cuotas y el 3,87% en dos cuotas.Estos datos son elaborados por Increase, la plataforma on line que ayuda a los comercios a controlar y administrar la información de las ventas con tarjetas de crédito, en base a más de 5.000 terminales pos de los clientes que utilizan sus servicios en todo el país."En las transacciones con tarjeta de crédito registramos un incremento en el pago en una sola cuota", explicó Sebastián Cadenas, CEO de Increase."Esto se observa al analizar las transacciones de todas las industrias en conjunto, como así también en los datos de los sectores de gastronomía, indumentaria, farmacia y jugueterías en particular", expresó Cadenas.