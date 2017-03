Evalúan dictar conciliación obligatoria por despidos en empresa de Gualeguaychú

A las 10 de la mañana de ayer, trabajadores de Imperial Cord y Entre Ríos Crushing se concentraron en 25 de Mayo y Rocamora de la ciudad de Gualeguaychú, para marchar por 25 de Mayo hasta calle España, donde en la Delegación de Trabajo, a las 10:30 se realizó la reunión de mediación entre el sindicato del Caucho y la patronal.



Junto a los obreros del Caucho, marcharon sus familias representantes de la Asociación de Trabajadores Municipales, el viceintendente Jorge Maradey y concejales del bloque oficialista.



La empresa redujo en un 30 por ciento la planta laboral mediante el despido de siete operarios el año pasado y otros 22 el pasado martes 7 de marzo, argumentando una abrupta baja en las ventas por el ingreso de neumáticos de bicicletas y motos importados.

Por otro lado el Sindicato le reclama que esos despidos se hicieron de forma ilegal porque no se inició un proceso de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia.



En la reunión de mediación de ayer en la Delegación de Trabajo "Gualeguaychú" se intentó llegar a un acuerdo para que no hubiera más despidos, mientras el delegado Ángel Cabezas elevó toda la documentación necesaria a Paraná para que la Secretaría de Trabajo de la provincia evalúe dictar la conciliación obligatoria.



Alejandro Crespo secretario general a nivel nacional, denunció que "las acciones de la empresa son impredecibles porque actúa en forma intempestiva y quiere transformarse en una importadora en vez de ser una fábrica productiva, es por eso que estamos haciendo las denuncias correspondientes porque está violando todas las normas laborales".

El Sindicato denunció ante Trabajo que no le dejaron tener acceso a los balances para constatar "la crisis profunda que dice tener la empresa, cosa que creemos que es falsa porque sigue ganando lo mismo, lo único que ahora está trayendo mercadería de afuera en vez de producirla. Creo que están dadas todas las condiciones para que la Secretaría de Trabajo ponga en suspenso los despidos para poder revisar todas estas cuestiones".



En tanto desde la empresa argumentan que la política del gobierno nacional les obliga a achicar la producción porque no pueden competir con las importaciones de neumáticos que vienen de China.



En tanto Cabezas confirmó a El Argentino que "estoy elevando las actuaciones a Paraná con el fin de que en la Secretaría de Trabajo evalúe si dicta o no la conciliación obligatoria, pero la empresa sigue trabajando", agregó.