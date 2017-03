Tras dos bajas, el dólar cerró con leve alza a $ 15,81

En una jornada tranquila y con poca oscilación, el dólar cerró con leve alza este lunes al subir un centavo a $ 15,81. De este modo, el tipo de cambio minorista cortó una mini racha de dos caídas en fila.



En el segmento mayorista, el dólar anotó una suba mayor y se recuperó de dos caídas consecutivas al avanzar seis centavos y medio a $ 15,565 en un contexto de relativa estabilidad y una sostenida demanda.



"La demanda de dólares mantuvo los precios oscilando en un nivel muy lateralizado entre los $ 15,52/15,53 hasta bien entrada la última parte de la sesión", sostuvo el analista Gustavo Quintana.



Añadió que "los pedidos de compra se intensificaron algo en el último tramo del día y rompieron la paridad existente provocando el avance final", que llevó al tipo de cambio a tocar máximos de $ 15,565 en momentos cercanos al cierre de operaciones.



Desde ABC Mercado de Cambio, resaltaron que "la divisa fue más demandada por bancos y empresas, y con una baja del 10% del volumen operado (u$s 378 millones)". Explicaron que "algunas instituciones financieras hicieron swaps cambiarios por u$s 42 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, utilizando las compra-ventas de la divisa norteamericana, a pesar de que el call money bajó al 22% (desde el 23,5%)".



Vale destacar que durante la semana pasada la exportación cerealera incrementó el monto de dólares liquidados por día a u$s 79 millones promedio desde los u$s 67 millones diarios promedio que habían ingresado en los tres días hábiles previos (lunes y martes fue feriado de Carnaval).



"Los exportadores no están conformes con los precios que le pagan por la divisa negociada y están pasando por un período de bajo volumen por estar fuera del ciclo comercial alto, que comienza a mediados de abril", afirmó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En un escenario de subas y bajas alternadas, "la evolución de la moneda norteamericana se acomodó en un rango que parece estar fijado por un piso en los $ 15,50 y un techo al que le cuesta superar por ahora los $ 15,60", analizó Quintana.



En tanto, el blue ascendió cuatro centavos a $ 16,08. Asimismo, el "contado con liqui" descendió cuatro centavos a $ 15,53 y el dólar "Bolsa" repuntó 11 centavos a $ 15,55.



En el mercado de futuros del ROFEX, donde se operaron u$s 250 millones, el dólar para fines de marzo subió a $ 15,6590 (con una tasa de 15,53%) y para abril aumentó a $ 15,88 (con una tasa de 16,64%). El plazo más largo operado fue octubre, que terminó a $ 17,18 (tasa de 16,6%).



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 174 millones hasta los u$s 51.825 millones, por lo que alcanzaron un nuevo máximo en más de cinco años.