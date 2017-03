Aranguren ratificó que el gas subirá entre 30 y 40% a partir de abril

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que a fin de mes se dará a conocer el nuevo cuadro tarifario de gas que comenzará a regir el 1° de abril, con subas de entre 30 y 40%, y agregó que habrá más aumentos en noviembre y en abril del año próximo.



"A fin de este mes se van a anunciar los nuevos cuadros tarifarios que van a regir a partir del 1° de abril y los valores promedio van a estar en el orden del 30/40%, porque al precio del gas en boca de pozo se le suma lo que se presentó en las audiencias públicas de transporte y distribución", dijo Aranguren a Radio Mitre.



El funcionario señaló que los aumentos se aplican "para corregir una década en la cual no se aplicaron los marcos regulatorios. Ese valor no se puede aplicar de una vez, será en tres etapas: abril, noviembre y abril del año próximo, para morigerar el impacto que tiene en la factura que recibe el usuario".



"Pretender que la energía es barata y que la vamos a pagar al 10/20% de lo que cuesta producirla o generarla no es gratuito para los argentinos. Decir la verdad tiene su costo", remarcó.



El ministro sostuvo: "Tenemos un tercio de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Generar empleo se logra con inversión. Implementar políticas tarifarias para que esa inversión llegue a la Argentina requiere que nos digamos la verdad".