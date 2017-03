Lanzan nuevo crédito de Procrear hasta 1,1 millón de pesos

Los créditos Procrear son una de las líneas más requeridas y demandas por los argentinos. Es así, que el presidente Macri anunciar hoy las nuevas líneas, que contemplan ampliar montos, plazos y destinos.



Es así que, además de las tres líneas ya existentes -compra de vivienda, desarrollos urbanísticos y lotes con servicios- se sumará una cuarta destinada a construcción sobre lote propio.



Tomás Bibiloni, director nacional de Acceso al Crédito de la Nación, para esta nueva operatoria del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) el Estado contará con un presupuesto de $ 50.000 millones por lo que prevén que con este nuevo lanzamiento se pueda dar solución a 60 mil familias.



Durante el día de hoy el Presidente planea hacer oficial el traspaso del Procrear de la Anses al Ministerio del Interior. Con ello "se busca unificar la política de vivienda dentro del Ministerio y alinear todos los planes".



Bibiloni explicó que con el re lanzamiento, esta gestión buscar dar solución de vivienda a todos los hogares que tengan entre 2 y 4 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Mientras que para aquellos que sus ingresos sean menores y no tengan acceso al crédito, "seguiremos construyendo viviendas a través de los institutos provinciales, como el IPV en el caso de Mendoza".



A su vez, y lo que es una novedad, el mandatario adelantó a este diario que lanzarán en las próximas semanas micro créditos apuntados a la refacción de vivienda.



"Lo que sucede es que muchos que tienen menos de 2 SMVM y tienen vivienda, se encuentran con el problema de no contar con un crédito flexible para el mejoramiento de su casa. Es aquí a donde apuntaremos", resaltó el funcionario y sumó: "Con estos últimos lanzamientos tendremos todos los segmentos cubiertos".



Nueva línea y condiciones



En total, el Procrear contará con cuatro líneas destinadas a impulsar el acceso a la vivienda de clase media. Dentro de todas las líneas, tres de ellas son las que ya funcionaban desde el año pasado y corresponden a compra de vivienda, desarrollo urbanístico y lotes con servicios. Hoy se sumará "construcción de vivienda sobre lote propio".



El director nacional de Acceso al Crédito de la Nación, explicó los cambios que se vienen y las novedades sobre el lanzamiento, no sólo de la nueva línea sino de las ya existentes.



En este aspecto hay algunos cambios y diferencias con respecto al año pasado. Por un lado, y con respecto a la línea de compra de vivienda, el crédito que se prestaba era de hasta $ 1,5 millón. Sin embargo, prevén elevar el monto para la compra, "considerando los nuevos valores de mercado".



Para la adquisición de vivienda única nueva o usada el crédito seguirá funcionando con 10% de ahorro previo de la familia, 60% crédito bancario y 30% subsidio del Estado -dinero que no se deberá devolver.



En este caso se amplía tanto el monto que prestarán para adquirir la casa así como el subsidio del Estado. De este modo, se podrá acceder a una casa de hasta $ 1.650.000 (la anterior era de hasta $ 1,5 millón).



En cuanto al subsidio, explicó que para aquellos que tomen un crédito de hasta $ 1,2 millón, el subsidio será de entre 300 y 400 mil pesos. En el primero de los casos es para aquellas familias sin hijos y sin un discapacitado a su cargo. Mientras que para las vivienda de entre $ 1,2 y $ 1,650 millón, el subsidio del Estado es de entre 200 y 300 mil pesos.



Para esta línea participan no sólo los 14 bancos con los que firmó el Gobierno, sino que la novedad es que entrará el Banco Nación con condiciones más favorables. Es que según dijo Bibiloni, esta entidad ofrecerá el crédito a un plazo de 30 años. Por lo tanto, será el más conveniente del mercado.



Para el caso de la línea de construcción sobre lote propio o familiar directo, el mandatario explicó que el crédito será de hasta 1,1 millón de pesos y se puede construir hasta 80 m². En este caso, el monto también se compone entre crédito bancario, subsidio y ahorro. El ahorro corresponde al lote "y es este mismo por el cual se constituye la hipoteca".



La condición que pusimos en este sentido es que el valor máximo del lote debe ser de hasta 500 mil pesos. Y el subsidio, en este caso, es igual a la línea anterior; de hasta 400 mil pesos dependiendo de cómo esté compuesta la familia.



En este caso, las entidades que participan son cinco: Hipotecario, Córdoba, Credicoop, Provincia de Buenos Aires y también entra el Banco Nación con sus condiciones a 30 años.



De este modo es que, ejemplificó, por un crédito de 800 mil pesos, la persona deberá pagar una cuota de 2.200 pesos; mientras que si lo hacen con otra entidad, el costo de esa cuota pasa a 3.300 pesos. En este marco, es que directivo manifestó que "es muy importante que el Banco Nación ingrese a este esquema y con las condiciones que ofrece".



En esta tercera etapa se modifican los rangos de ingresos debido al aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil a $ 8.060. Es así que sólo podrán anotarse aquellas personas de entre 2 y 4 SMVM; o sea que demuestren ingresos familiares de entre $ 16.120 y $ 32.240.



La tasa en todas las líneas estará indexada a las unidades de valor adquisitivo (UVA) -inflación- y tendrá como tope el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Asimismo, y ante el miedo de muchos en tomar un crédito que esté atado a la inflación, es que explicó que la cuota no podrá exceder el 25% de los ingresos familiares. "Si esto sucede, se refinanciará la deuda", remarcó Bibiloni.



En cuanto a la modalidad para los adjudicatarios, los selección para estas dos líneas estará dada por puntaje, "mientras que para el caso de desarrollo urbanístico y lotes con servicio continuará con la modalidad de sorteo, ya que todas las familias ya se anotaron", remarcó.



Con respecto a las líneas compra de vivienda y construcción, explicó Bibiloni, el mayor o menor puntaje dependerá de tres ítems principales: ingresos familiares -de 2 a 4 SMVM-, el segundo influenciará la vivienda en la que habita -alquiler, en la casa de padres, etc- y la composición de la familia -soltero, con hijos, hijos escolarizados, con alguna discapacidad; entre otras consideraciones.