YPF aseguró que Vaca Muerta ya le está dando ganancias

El presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, aseguró que las concesiones que poseen en Vaca Muerta ya son rentables para la compañía semi-estatal. Lo reveló en la conferencia CERAWeek, un foro con líderes del mercado que cerraba este viernes en la ciudad estadounidense de Houston.



El anuncio sorprendió al mercado, ya que la adenda al convenio laboral que generará una mayor productividad todavía no se puso en marcha por la resistencia del sindicato de petroleros jerárquicos. Según Gutiérrez, que reemplazó en el cargo el año pasado a Miguel Galuccio, los costos de la perforación horizontal (necesaria para acceder a la roca madre en la que se encuentran el petróleo y el gas en forma no convencional) en Vaca Muerta bajaron a la mitad en los últimos años, hasta unos u$s 8 millones por pozo. Este sería un nivel rentable para las empresas que operan allí.



Los datos que informó Gutiérrez son alentadores. Según fuentes del mercado, el año pasado los costos de perforación por pozo rondaban los u$s 10 millones. El objetivo de los cambios al convenio de trabajo de los petroleros en los yacimientos no convencionales de la formación Vaca Muerta apuntaba a que ese costo fuera de u$s 7 millones.



En la ciudad más poblada del estado de Texas, Gutiérrez también dijo que ahora los equipos necesitan 15 días para perforar un pozo, cuando antes requerían de 40 días. Algunos de los cambios firmados a fines de enero por casi todos los actores de Vaca Muerta involucran la posibilidad de ampliar equipos y turnos.



Como consecuencia de lo anunciado por el titular de YPF, la empresa cuya mayoría accionaria la tiene el Estado nacional fijó su break even (punto de equilibrio por encima del que se obtiene rentabilidad) por debajo de los u$s 40 por barril. Esto es casi unos u$s 10 menos del precio al que cerró ayer el crudo WTI (u$s 49,76 por barril).



Con todo, lo que comunicó el ejecutivo de YPF apunta a atraer más inversiones en Vaca Muerta, ya que los costos en la formación se acercarían a niveles competitivos con los de Eagle Ford, en Estados Unidos. Allí, donde los proyectos ya pasaron de la etapa piloto a desarrollo, perforar un pozo cuesta alrededor de u$s 6,5 millones.



YPF anunció hace unas semanas una asociación con Shell por u$s 300 millones en la cuenca neuquina.



Gutiérrez fue uno de los primeros oradores del CERAWeek, la cumbre petrolera más importante del mundo, que arrancó el lunes de esta semana. Participó en un panel titulado "Adaptación a la nueva era de la energía" y fue acompañado por el director ejecutivo de la compañía (CEO) Ricardo Darré, que hoy expondrá la visión de YPF en la audiencia pública por el precio del gas en boca de pozo.



La empresa presentó ayer sus resultados del 2016 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), en el que informaron pérdidas de $ 28.379 millones (resultado neto) y un resultado operativo antes de deterioro de activos de $ 10.697 millones (una baja de 44,1% respecto a 2015).

Cronista Comercial