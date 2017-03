En medio de la reestructuración, gigante del sector lácteo va por SanCor

Se trata de un grupo de origen francés que factura unos 17.000 millones de euros anuales y está interesado en comprar SanCor, que ya cerró cuatro plantas por no poder sostener la actividad.El canal de diálogo entre Lactalis, que maneja marcas como Parmalat, Président y Lactel, con 220 fábricas y 75 mil empleados, ya estaría abierto con SanCor donde reina el hermetismo sobre todos los temas que la afectan.La versión fue difundida por el diario La Nación, pero en la empresa, cuya sede central está en Sunchales, Santa Fe, se negaron a confirmar o negar la existencia de las tratativas.De acuerdo con el reporte, la industria francesa hizo contacto con SanCor recientemente vía emisarios que operan para ella, lo que ocurrió hace dos meses, y ante la idea de vender, desde SanCor no dieron una respuesta, pero el canal de diálogo no estaría cortado.En 2016, la cooperativa le vendió al grupo local Vicentin, de origen aceitero, el 90% del negocio de yogures, flanes y postres a cambio de 100 millones de dólares.No obstante, SanCor cerró su último ejercicio con una pérdida de 2421,4 millones de pesos.Al ser una cooperativa, SanCor no puede venderse, debería ser convertida en una sociedad anónima y ya en 2006, el grupo Adecoagro ofreció US$ 120 millones para quedarse con el 62,5% de sus existencias con una SA que iba a formarse.Pero, como en esa época el magnate George Soros tenía una participación importante en Adecoagro, el entonces presidente Néstor Kirchner bloqueó la operación y gestionó para que SanCor tomara un crédito de Venezuela por U$S 80 millones, que fue cancelando con leche en polvo.Según el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, la factura impaga de Venezuela por otros negocios a la cooperativa ronda los $ 1.000 millones, o unos 60 millones de dólares.En el último tiempo, afectada por la inundaciones de la cuenca lechera santafesina, la cooperativa reprogramó pagos a los tamberos, y aún no finalizó de abonar leche de diciembre y enero será cancelado a fines de abril.De los 1.400 tambos asociados, se habrían ido ya los que producen en total entre 400 y 600 mil litros diarios, así de procesar 2,4 millones de litros pasó a 1,7 millones.