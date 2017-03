El dólar cerró la semana con una baja de ocho centavos

Héctor Cosentino, asesor financiero de empresas, destacó que "el gobierno nacional necesita un dólar por encima de los $ 16, más concretamente en torno a los 16,25" y puntualizó que para ello intervienen a través de las tasas o los bancos oficiales, como mecanismo de flotación sucia, tal como pasó a mitad de semana.



"Pese al alza semanal, la divisa sigue retrasada y el gobierno no puede permitir que se dispare porque eso le complicaría las elecciones de medio término pero tampoco puede dejar que descienda demasiado, por eso lo mantienen en esa burbuja de entre $ 15,50 y $ 16,50", enfatizó.



El recorrido del minorista se produjo en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa cayó siete centavos a $ 15,50 con un dominio alternado de oferta y demanda en el mercado, aunque finalizó la semana con un ascenso de tres centavos.



Durante marzo, el tipo de cambio se ha mantenido en una banda de entre $ 15,43 y $ 15,67 teniendo en cuenta que la exportación cerealera sigue liquidando poco debido a que el precio de los commodities en el mercado internacional y el peso deprimido no alienta los negocios, y a que además han aflojado estos últimos días los ingresos de dólares por préstamos del exterior para organismos oficiales y financiaciones para empresas.



El analista Gustavo Quintana indicó que "la suba semanal neutralizó en la misma magnitud la baja de la semana pasada (cuando cayó siete centavos) y acomodó los precios del dólar en el mismo nivel del cierre de febrero" y agregó que "los cambios de tendencia y las subas y bajas de los valores del dólar fueron la característica dominante de la segunda semana del mes con una derivación que impidió volver a los máximos de enero de este año".



En este contexto, el volumen total operado en el mercado de cambios fue de u$s 418 millones.



En el mercado informal, en tanto, el blue subió dos centavos a $ 16,04 pero terminó la semana con una caída de tres centavos. La brecha con el oficial se ubica en el 1,5%. Asimismo, el "contado con liqui" descendió el jueves siete centavos a $ 15,62 y el dólar "Bolsa" cedió ocho centavos a $ 15,60.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 503 millones, más del 60% se hicieron en "roll-over" de marzo ($ 15,635) a abril ($ 15,855) con una tasa implícita de 17,10% TNA. El plazo más largo pactado fue setiembre, que cerró a $ 17,05 con una tasa de 18,10%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central subieron otros u$s 101 millones hasta los u$s 51.595 millones, nuevo máximo en más de cinco años. (Ambito)