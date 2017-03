Etchevehere: "Hace un año que empezó a funcionar el campo"

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) aseguró que eso se traduce en una mayor demanda de tractores y cosechadoras, e instó a trabajar en la competitividad y en reducir la inflación.

En diálogo con radio Belgrano, Etchevehere dijo que la reactivación de la actividad agropecuaria que se refleja en la exposición Expoagro en San Nicolás, "es una buena noticia para el país porque es un motor que está moviendo la economía".



En ese sentido, remarcó que "hace un año que empezó a funcionar el campo", como lo demuestra el hecho de que "hay más demanda de tractores, cosechadoras, sembradoras", como también en la compra de camionetas y en el incremento de los viajes de camiones.

"Así como las crisis vienen del interior hacia las ciudades grandes, los momentos de bonanza también vienen del interior hacia las ciudades grandes", dijo el titular de la SRA, no obstante instó a trabajar en mejorar la competividad porque "en la Argentina hay talento y capacidad emprendedora".



Tras mencionar "el descalabro que dejó el gobierno anterior", Luis Etchevehere destacó que la actual administración nacional "está combatiendo la corrupción, el despilfarro; ordenando la economía, la obra pública, y eso no se logra de un día para el otro".

Por último, remarcó que "tenemos que aspirar a que se forme trabajo", y estabilizar los precios porque "lo que come el sueldo es la inflación".