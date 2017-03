Audiencia pública por el gas: Amplio operativo de seguridad por un solo orador

Amplio operativo

Se llevan adelante las audiencias públicas en el país, con la intención del Gobierno Nacional, de aumentar el precio del gas en boca de pozo, lo cual tendrá un impacto en las facturas a lo largo del año.La convocatoria a la audiencia, que se transita durante este viernes en Paraná como una de las sedes, fue realizada por el Ministerio de Energía de la Nación, mediante Resolución 29-E/2017,La participación de los Defensores del Pueblo en la audiencia, fue organizada por zonas y que la institución de la capital entrerriana estará presente en la convocatoria que abarca a la región del litoral.El Defensor del pueblo de Paraná, Luis Garay, se encuentra ubicado en el número once entre los oradores de la jornada, por lo que se espera que durante el mediodía, Garay haga uso de los diez minutos, determinados para todos los defensores.En la capital entrerriana, el lugar en el que se realiza la audiencia es la Sala Mayo, ubicada en el Puerto Nuevo y en los alrededores, se dispuso un amplio operativo de seguridad que fue motivo de queja por parte de único participante.Al respecto, el Defensor de Paraná, Luis Garay, dijo a. No había posibilidad de hacerlo mediante correo electrónico. Esto es muy engorroso para que el ciudadano pueda estar presente y exponer; y por otro lado también, escuchar cuáles son los verdaderos aumentos que sufrirá el gas", remarcó Garay."Hoy se va a tratar un aumento del 10,3 por ciento a partir del primero de Abril, pero esa suba es en dólares. Además, se habla de un aumento del 10 % en octubre y otro 10 % en los primeros meses del año que viene", dijo. Es decir, que la acumulación de aumentos en el bolsillo del trabajador va a rondar el 90 por ciento en el precio del gas para este año", resumió Garay y dijo que a ello, "hay que sumarle el aumento de un 203 % de promedio que ya se dio el año pasado", remarcó el único orador de la audiencia pública que se realiza en Paraná."Por eso parece injusto que en un momento en que se le pide a los docentes y estatales que hagan el esfuerzo y acepten un 18 por ciento de aumento y por otro lado, se están haciendo audiencias para aumentar el gas a valores, prácticamente imposibles para los trabajadores. Estas son cuestiones importantes que se deben tener en cuenta", sostuvo el Defensor del pueblo de Paraná."A esto hay que sumarle los aumentos de la electricidad, los impuestos provinciales, las tasas municipales, los alquileres, etc. En general, el poder adquisitivo de los trabajadores se está perdiendo y por eso,